«Николаевщина гордится», - глава облсовета Москаленко поздравила русдрам с Днем театра

Артём Свистун, Виктория Москаленко Во вторник, 27 марта, глава Николаевского облсовета Виктория Москаленко от имени депутатского корпуса поздравила с Международным днем театра коллектив Николаевского Академического Художественного Русского Драматического Театра.

Об этом сообщают в пресс-службе главы облсовета.

Так, Москаленко отметила, что праздник подчеркивает особую роль, которую играет труд театральных деятелей в жизни человека, так как театр во все времена был, есть и остается отражением действительности, источником духовности и утверждения общечеловеческих ценностей, универсальным средством общения человека с окружающим миром.

- Николаевщина гордится своими профессиональными и любительскими театральными коллективами. Каждый сезон сопровождается художественными событиями, фестивалями, премьерными спектаклями, которые открывают зрителям новые и новые имена. Искусством наших театральных деятелей увлекаются зрители всей Украины и зарубежья. Поэтому, в сегодняшний праздник хочу пожелать Вам дальнейшей реализации замыслов, новых творческих успехов, крепкого здоровья, зрительских симпатий и бурных аплодисментов! С праздником! - поздравила руководителей театра и его гостей Виктория Москаленко.

Отмечается, что открытию малой экспериментальной сцены предшествовала кропотливая работа, но прежде всего зрителя и театральных критиков, коллег-журналистов и главу облсовета приятно поразили отреставрированные маршевые лестницы.

В то же время для актеров театра готовят новые гримерные, а для размещения персонала на втором этаже осуществили ремонт помещений. Отмечается, что это стало возможным за счет привлечения внебюджетных средств и дружеской помощи ценителей театрального искусства.

В свою очередь Николай Ворона - коммерческий директор Николаевского Академического Художественного Русского Драматического Театра, незадолго до премьеры, провел небольшую экскурсию по зданию. Присутствующим удалось заглянуть туда, где обычно не бывают зрители - за кулисы театральной жизни, в то время, как на малой экспериментальной сцене продолжались последние приготовления, а строители работали на маршевой лестнице.

- По возможности, пользуясь поддержкой людей, которые любят и уважают наш театр делаем это дело. Нам помогают стройматериалами, другими средствами. Люди, как и мы с Артемом Александровичем, хотят, чтобы наш театр возродился. Был современным. Двор, хозяйственная часть, внутренние помещения на втором и третьем этажах, малая сцена - это наш результат за десять-одиннадцать месяцев, - рассказал Ворона.

В пресс-службе отмечают, что «опускать руки и «почивать на лаврах» ни Артем Свистун, ни Николай Ворона не собираются.

«Для них все только начинается. Впереди борьба за осуществление реконструкции фасадной части театра. Капитального ремонта требует система отопления и канализации», - говорится в сообщении.

В то же время худруководитель театра Свистун отметил, что они не имеют права выполнять фасадные работы без согласования с соответствующими органами и организациями.

- Все то, что мы могли - это внутренние работы, мы выполняли своими силами. Для показа спектаклей, для работы оно не несет никакой угрозы, никаких последствий. Но фасад ... Вы видите, что мы оградили главный вход, дабы зрители там не находились, - говорит директор.

Также он отметил, что в его планах есть модернизация сценического комплекса.

- Планов много и расчеты даже уже есть. Работа круга сцены нам обойдется в один миллион двести тысяч. Работа оркестровой ямы - семьсот тысяч. Есть фирма, которая имеет лицензию соответствующую. Их специалист произвел все промеры. Проектно - сметная документация двадцать пять тысяч - это на энергосберегающие технологии. Есть необходимость замены светового сценического оборудования на более экономное, - подчеркнул Свистун.

Вместе с тем, в театре отсутствует собственный автотранспорт. Над решением этого вопроса Свистун планирует работать в ближайшее время в тесном взаимодействии и сотрудничестве с депутатским корпусом областного совета, органами исполнительной власти региона.

- Представьте себе, что сегодня у Николаевского Академического Художественного Русского Драматического Театра нет собственного транспорта, чтобы проехать по городу, либо уехать в область. Люди должны сесть в комфортабельный современный автобус и уехать на гастроли или выездные представления, - отмечает Николай Ворона.

Отмечается, что постоянные посетители Николаевского Русского театра обратили внимание на появление в репертуаре гастрольных спектаклей театров из Херсона, Киева, Днепра. Художественный руководитель труппы русской драмы отмечает, что этот сезон особенный, так как зрителю предлагаются представления на любой вкус и содержание. То есть, люди могут самостоятельно выбирать коллектив и жанр той или иной работы.

- Мы даем культурный продукт для любого зрителя. Хотите комедию, хотите драму, с участием звезд или острой темой. Мы делаем акцент на обменных гастролях. Мы едем в Херсон, Херсон приезжает к нам. Тоже касается Днепра. В апреле жителей Николаева ожидает встреча с Каменских театром. Это бывший Днепродзержинск. Днепровский коллективом - театр «Верим», а мы в свою очередь едем туда. Зритель постоянно видит движение. Работу вторых театров. Ценителям театрального искусства в результате будет с чем сравнивать. Ожидаем приезд Полтавского театра, - акцентировал Артем Свистун.

По его словам, запланированный театральный фестиваль «Мельпомена Таврии» задумывался как совместный проект двух областей.

- «Мельпомена Таврии» задумывался как совместный проект Николаевской и Херсонской областей. Есть афиши первого фестиваля, где четко видно, что Мельпомена Таврии затевалась на две области. И вот 20 лет спустя этот фестиваль будет проходит на театральных площадках двух областей. Спектакли будут проходит в украинском театре и у нас. И событием этого года и фестиваля будет наш совместный проект, которые мы реализуем в Каштановом сквере Николаева. Объединение двух коллективов ради одной цели, - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что в Николаевском академическом театре прошел благотворительный аукцион по сбору средств для онкобольных детей.