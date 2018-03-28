«Будет жесткий контроль по всей стране», - Гройсман после пожара в Кемерово поручил провести масштабную пожарную проверку

Премьер-министр Владимир Гройсман выразил соболезнования по поводу трагедии в российском Кемерово и поручил провести масштабную проверку безопасности людных мест в Украине.

Об этом он сказал на заседании Кабинета министров в среду, передает «Украинская правда».

Открывая собрание, глава правительства отметил, насколько он поражен страшным пожаром в России, где погибли не только взрослые, но и дети.

- Мы знаем, насколько это ужасную боль, и поэтому я сегодня хотел бы выразить соболезнования всем родным и близким, - заявил он.

Гройсман напомнил о похожей трагедии в детском лагере «Виктория» в Одессе, которая произошла 16 сентября 2017 года.

Поэтому премьер дал поручение соответствующим органам провести проверку мест большого скопления людей на предмет безопасности.

- Сегодня мы даем от правительства поручение Министеррству внутренних дел, Государственной службе по чрезвычайным ситуациям совместно с местными органами власти начать масштабную проверку торговых центров, кинотеатров, школ, садиков, детских клубов, всех тех мест, где находятся люди, - сказал он.

- Будет жесткий контроль по всей стране, - добавил премьер.

ГСЧС также поручено создать публичный реестр соответствия таких заведений нормам безопасности.

Кроме того, Гройсман призвал владельцев людных объектов провестисоответствующую проверку самостоятельно.

- Надо обратить внимание на средства пожаротушения, пожарные сигнализации в учреждениях образования, здравоохранения, особое внимание детскимсадикам, - подчеркнул он.

Премьер спрогнозировал, что примерно через месяц Кабмин сможет отчитаться о результатах всеукраинской проверки безопасности.

Напомним, в воскресенье в торгово-развлекательном центре в городе Кемерово произошел пожар, в результате которого погибли или пропали десятки человек, в том числе - дети. Люди оказались заблокированы в здании. Некоторые из них выпрыгивали из окон, чтобы спастись. В результате пожара в торговом центре погибли 63 человека, из которых 41 ребенок.

По данным Следкома РФ охранник ТЦ в Кемерово отключил систему оповещенияпосле сигнала о пожаре.

Отметим, что Президент России Владимир Путин считает причиной пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове халатность людей.