У следствия есть две версии пожара в троллейбусном депо Николаева, а поджог «выдернули СМИ из контекста», – Матвеев

И.о. директора КП «Николаевэлектротранс» Виталий Матвеев заявил, что следствие отрабатывает две версии возникновения пожара в троллейбусном депо. При этом поджог, который он называл ранее причиной пожара, Матвеев считает «маловероятным».

Об этом он сообщил в среду, 28 марта, в ходе заседания постоянной комиссии по вопросам промышленности, транспорта, энергосбережения, связи, сферы услуг, предпринимательства и торговли.

Ранее сообщалось, что днем 24 марта в депо сгорел троллейбус. По данным спасателей, пожар в троллейбусе мог начаться из-за короткого замыкания.

Виталий Матвеев - Следствием отрабатывается непосредственно две версии: поджог, но она маловероятна, но она будет отрабатываться по объективным причинам, потому что в депо нет охраны, был проходной двор, много арендаторов зданий, вход в депо полностью открыт. И вторая, основная – замыкание колодки. Эта версия будет отработана, но после проведения экспертизы. Следователь направит в суд ходатайство о проведении экспертизы, плюс предприятие дополнительно отправило письмо для привлечения экспертов по электротранспорту, будут сделаны объективные выводы и тогда мы скажем вам о причинах возгорания и о убытках, - заявил Матвеев.

Владимир Евтушенко При этом глава транспортной комиссии Владимир Евтушенко поинтересовался «личной версией» руководителя «Николаевэлектротранса» Виталия Матвеева, так как ранее тот озвучивал версию, что это именно поджог и никаких других причин быть не может.

- Я не озвучил свою личную версию, я озвучил версию непосредственно следователя, который говорил, что будет отрабатываться версия поджога, как и вторая версия – замыкание. Если какие-то СМИ из контекста выдергивают какие-то фразы, которые им необходимы, то это необъективно, - заявил он.

В частности, сотрудники ГСЧС во время проверки КП «Николаевэлектротранс» в конце 2016 года выявили более 20 недостатков противопожарной безопасности, которые на момент возникновения пожара троллейбуса в депо КП не были устранены.

- По результатам последних проверок, которые были проведены в конце 2016 года, был составлен акт, в котором были указаны более двух десятков недостатков. Все они на момент возникновения пожара не были устранены. Основные среди них – неработоспособность противопожарной сигнализации, отсутствие первичных средств пожарной безопасности, наличие временной электросети, учения сотрудников, инструкции и так далее. Это все (пожар в депо, – ПН) – невыполнение данных мероприятий. В 2017 году в связи с мораторием проверки на КП не проводились. На момент пожара и до этого периода никаких материалов касательно устранения указанных недостатков не было, - проинформировал сотрудник ГСЧС в Николаевской области.

Напомним, что ранее директор «Николаевэлектротранса» Дмитрий Лисовский уволился, на его место назначили Виталия Матвеева, работавшего заместителем директора этого предприятия.