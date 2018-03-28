Китайский сухогруз привез в Одессу асфальтный завод и более 400 единиц дорожной техники

Значительное количество дорожно-строительной техники доставил в Одессу китайский сухогруз FU RONG SONG, который принадлежит известному морскому перевозчику Cosco Shipping.

Об этом сообщает «Думская».

180-метровое судно пришвартовалось на прошлой неделе к причалу №1к Карантинного мола.

В течение двух дней с него выгрузили больше 400 единиц техники общим весом 2,5 тысячи тонн. Часть доставленного — это мини-завод по производству асфальтобетона, остальное — самосвалы, грейдеры, асфальтоукладчики, катки, автокраны и другое оборудование.

По всей видимости, это техника китайской компании Xinjiang Communications Construction Group Co., LTD, с которой «Укравтодор» подписал контракты на ремонт участков автодороги Киев-Харьков-Должанское (57,3 млн долларов) и Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка (38,5 млн долларов). Кроме техники, компания также привезла в Украину своих специалистов.

Как известно, 26 и 27 марта жители села Воссиятское перекрывали трассу Н-14 «Александровка-Кропивницкий-Николаев». Кроме того, во вторник таким же образом поступили и жетели Еланца, которые перекрыли проезд на пересечении автодорог Р-55 «Одесса-Вознесенск-Новый Буг» и Т-1510 «Арбузинка-Еланец-Новая Одесса». Участники акции требовали ремонта дорог в их населенных пунктах.