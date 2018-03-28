Проблемы с пожарной безопасностью в Украине есть не только в торговых центрах, но и в жилых многоэтажках, - ГСЧС

Проблемы с пожарной безопасностью есть не только в торговых центрах, но и жилых домах Украины.

Об этом на пресс-конференции заявил экс-советник министра по чрезвычайным ситуациям Константин Гринчук, передает «Левый берег».

- Борьба с коррупцией, к сожалению, привела к тому, что пожарные инспектора по сути были выведены из сферы своей ответственности... В итоге после отмены моратория на проверки, у нас чаще стали гореть здания, травиться люди в ресторанах и обрушаться стены в школах, - заявил он.

По его словам, ГосЧС на текущий год запланировано 38 тысяч проверок.

- Это всего 10 проверок на одного инспектора. И это крайне мало. В целом, это говорит об отсутствии централизованной работы по предотвращению возгораний и ЧС, - полагает он.

Гринчук также обратил внимание на наличие проблемы с пожарной безопасностью не только в торговых центрах и объектах коммерческой собственности. По его оценкам, никто не борется с безответственностью застройщиков, которые на этапе строительства не обеспечивают нормальную работу сигнализаций и систем пожаротушения в жилых домах. А также возможность эвакуации.

- В столице таких жилых домов достаточно много. Тогда как застройщики располагают всей разрешительной документацией, - добавил он.

В свою очередь, архитектор Виктор Глеба согласился, что при строительстве новых домов зачастую используются материалы, нарушающие любые ГСН. Он также предупредил, что, «попадая в наши ТЦ, никто из людей не может чувствовать себя в безопасности».

Напомним, Гройсман после пожара в Кемерово поручил провести масштабную пожарную проверку.