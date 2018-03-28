В РФ завели уголовное дело на украинца-пранкера, который во время пожара в Кемерово звонил в морги и сообщал о 300 погибших

Евгений Вольнов Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело в отношении украинца Никиты Кувикова, известного в сети как телефонный пранкер Евгений Вольнов, за возбуждение ненависти и вражды.

Об этом сообщает Медуза.

По данным комитета, украинец распространял недостоверные сведения о количестве погибших при пожаре в Кемерово, «вводя в заблуждение родственников погибших и пострадавших, таким образом пытаясь дестабилизировать ситуацию». Дело возбудили по статье 282 Уголовного Кодекса Российской Федерации («Возбуждение ненависти или вражды»).

«Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде ареста заочно. В ближайшее время он будет объявлен в розыск», - говорится в сообщении.

В воскресенье, 25 марта, в день пожара в торговом центре в Кемерово Вольнов опубликовал на своём канале в Youtube аудиозаписи, на которых он звонит в морги города, представляясь сотрудником МЧС и узнает, сколько тел погибших те могут принять. Сотрудникам морга он сообщает, что им должны привезти ещё 300 погибших в пожаре.

Также мужчина опубликовал записи звонков людям, которым он, представившись работником администрации президента России, дал указание приехать и убрать у здания ТЦ цветы и игрушки, которые принесли люди.

«Если можно убирать цветы с места гибели Немцова, то почему бы и не убрать цветы с места гибели детей в ТЦ «Зимняя вишня»?»- подписал пранкер видео.

В комментарии РБК сам Вольнов рассказал, что количество погибших рассчитал, учитывая анализ количества мест в кинозалах. Также он отметил, что является единственным, кто говорит правду в то время, как власти умалчивают о реальном количестве тел.

В разговоре со своим слушателем пранкер отметил, что жителям России «нужно взяться за ум и наконец-то включить голову», а он — «именно тот, кто делает стимул достаточным, чтобы эти люди подорвали свои ж*пы».

- Их государство ежедневно убивает таких же детишек в других странах. Но почему-то эти россияне ничего с этим не делают. Они не предпринимают никаких действий, чтобы остановить убийство детей в Сирии или в Украине российскими войсками за российские деньги — за российские налоги, которые платят родители детей, которые сгорели в этом центре, - сказал он.

Также Вольнов заявил, что причиной гибели детей послужила коррупция и халатность.

- Дети сгорели в Кемерово по причине беспросветной коррупции. Потому что владелица этого места заплатила денег за то, чтобы ее не е**ли, что у нее нет нормальной сигнализации, за то, что ее помещение не приспособлено для торгового центра. Об этом россияне, которые меня обвиняют, что я такой плохой, почему-то забыли. О том, что им нужно порвать на куски всю городскую власть, которая взяла взятки. По сути, городская власть, те, кто получили взятки от владелицы торгового центра, это люди, которые продали этих детей. Жизни этих детей проданы владелицей этого торгового центра городским властям. И для этого я делаю эти ролики, чтобы показать, какая мразь эта пи**рашка. Она готова откаты на гробах получать, на отпевании, она готова предоставлять детей для инсценировки их спасения Путиным. И я показываю, я документирую эту бл*дскую сущность, - подчеркнул украинец.

В то же время губернатор Кемеровской области России Аман Тулеев обратился к жителям через видеообращение, в начале которого заявил, что вокруг трагедии «определенные силы целенаправленно пытаются стравить людей и нажиться на чужом горе».

«Посмотрите, Украина, телефонный хулиган о всю мощь этот обзванивает наши морги, говорит, что примите, и уже число погибших насчитывает 600-700 человек», - высказался он.

Ранее сообщалось, что количество погибших при пожаре в торговом центре российского города Кемерово выросло до 64 человек. После чего родителей детей, которые погибли при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», не пускали на процедуру опознания без предварительного согласия на подписку о неразглашении.

Позднее вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, который выступил на стихийном митинге в Кемерово, неудачно раскритиковал мужчину, который потерял во время пожара в ТЦ «Зимняя вишня» троих детей, жену и сестру.

Отметим, что премьер-министр Владимир Гройсман выразил соболезнования по поводу трагедии в российском Кемерово и поручил провести масштабную проверку безопасности людных мест в Украине.