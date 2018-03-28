Фирма «Гаджиев» уверяет, что справится с перевозками в Матвеевку, если «Евротранстехсервис» разорвет договор с мэрией

Фазиль Гаджиев Директор предприятия «Гаджиев» Фазиль Гаджиев сообщил, что он может снять маршрут №183 «Николаев-Подлесное (через Матвеевку)» с линии, если горожане в нем не нуждаются. Однако если предприятие «Евротранстехсервис» прекратит перевозки в Матвеевку, Гаджиев обязуется в полной мере обеспечить транспортом жителей этого микрорайона.

Об этом он сообщил в среду, 28 марта на заседании постоянной депутатской комиссии Николаевского городского совета по вопросам промышленности, транспорта, энергосбережения, связи, сферы услуг.

Напомним, что ранее руководитель предприятия «Евротранстехсервис» Вячеслав Кащенюк заявил, что перевозки в Матвеевку по 54-му маршруту могут быть отменены, так как в микрорайон теперь ездит еще один перевозчик, маршрут №183, а «Евротранстехсервису» это невыгодно.

В свою очередь, Гаджиев отметил, что руководитель «Евротранстехсервиса» допустил неточность, указав, что маршрут №183 имеет длину 12 километров.

- Во-первых, у нас километраж 20 километров и на этот километраж себестоимость проезда 8 гривен. Мы поставили по 6 гривен. Если я не нужен, я могу развернуться и уйти, - заявил он.

При этом депутаты транспортной комиссии предположили, что Вячеслав Кащенюк может снять 54-й маршрут и перейти «под флаг» ООО «Гаджиев», где проезд будет по 6 гривен. Однако сам Гаджиев сообщил, что пока такого разговора с Кащенюком не было и, соответственно, договоренностей тоже. Кроме того, депутатов интересовал и другой вопрос, сможет ли предприятие «Гаджиев» обеспечить людей транспортом, если Кащенюк вообще перестанет пускать 54-й маршрут.

- Я думаю справимся, у нас есть машины, - заверил Гаджиев.

Напомним, что в Николаеве утром 18 января на полдороге сломался автобус №54, который перевозил пассажиров из микрорайона Матвеевка. При этом он сломался на трассе, и пассажирам пришлось ловить попутки. А ранее жители Матвеевки просили городской совет принять меры, чтобы наладить нормальные пассажирские перевозки в их микрорайон. Ранее жительница Матвеевки сообщала, что руководитель «Евротранстехсервиса» Вячеслав Кащенюк, который ранее возглавлял управление транспорта Николаевского горсовета, назло тому, что пустили пробный автобус №183, снял с 54-го маршрута часть подвижного состава. Также ранее николаевские перевозчики требовали повышения тарифа за проезд в «маршрутках» до 6-12 гривен.