Флюорография является неэффективным методом диагностики туберкулеза, потому ее нужно искоренять, - Супрун

В Украине активно проводится обновления системы здравоохранения. И в список новых веяний попало предложение отойти от практики проведения ежегодного флюорографического обследования.

Как отмечает в.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, сейчас активно ведутся переговоры с врачами и экспертами относительно протоколов лечения и профилактических мер, передает "112 Украина".

В частности вопрос касается и флюорографии. По словам чиновника, флюорография является неэффективным методом диагностики туберкулеза, потому ее нужно искоренять.

Вместо «флюшки», как отмечает Супрун, куда более действенным диагностическим методом является анкетирование.

«В анкете спрашивается, имеет ли пациент ВИЧ, контактировал ли он с человеком с туберкулезом, есть ли необъяснимые кашель или температура», - отметила чиновник, добавив, что это поможет выявить пациентов из группы высокого риска, которых будут отправлять на рентген легких.

Напомним, ранее Супрун призвала украинцев не злоупотреблять аскорбинкой. Также глава Минздрава рассказала, что перекись водорода бесполезна при дезинфекции и лечении ран.