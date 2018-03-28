Замглавы Гайдаржи заявил, что в ОГА еще не определились с «объемами и видами» работ на николаевских дорогах из-за погоды

Валентин Гайдаржи В Николаевской облгосадминистрации еще не определились, какие участки переданных им на баланс местных дорог они будут ремонтировать в текущем году.

Об этом шла речь в ходе заседания президиума Николаевского областного совета в среду, 28 марта, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, с 1 января на баланс ОГА было передано более 3,2 тысяч километров дорог. На их содержание и ремонт предусмотрено 287 миллионов гривен в созданном дорожном фонде.

- Еще не везде снег сошел, - заявил на президиуме заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Валентин Гайдаржи, отвечая на вопрос о том, почему уже прошло три месяца, а деньги никак не используются. - Для того, чтобы сформировать перечень объектов, мы направили запросы во все райсоветы и РГА… Перед тем мы определяли опорные школы, объекты социального назначения, аварийное состояние дорог, интенсивность движения. До конца недели мы планируем сформировать весь перечень… Учитывая то, что март оказался зимним месяцем в этом году, мы вынуждены были на две недели от своих планов отойти, именно из-за погоды.

При этом он подчеркнул, что будет учтено и мнение депутатов, которые направляли свои предложения относительно ремонта местных дорог.