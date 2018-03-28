Во Франции обязали детей ходить в школу с трех лет

Дети во Франции начнут ходить в школу в три года вместо шести в соответствии с новыми реформ, объявленными президентом Эммануэлем Макроном.

Об этом пишет BBC.

Таким образом Франция будет одной из стран с самым низким возрастом для обязательного начала обучения в Европе.

Вместе с тем нововведение коснется лишь небольшого количества детей, поскольку большинство французских семей уже решили отдавать своих детей в школу в три года. По данным правительства, лишь 2,4% детей в этом возрасте не посещают школу.

По словам Макрона, реформа призвана уменьшить неравенство в образовании, поскольку в бедных районах Франции и на заморских территориях родители с меньшей вероятностью отправляют своих детей в школу в раннем возрасте.

По данным Le Monde, в Париже 93% трехлетних детей ходят в школу, тогда как на некоторых заморских территориях эта цифра намного ниже. Макрон приветствовал изменения как "основополагающий момент во французской системе образования".