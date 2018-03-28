Глава Минздрава Супрун предоставила подробную инструкцию, как подписывать декларацию с личным врачом

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, как подписать декларацию с личным врачом.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Самое главное, определиться с человеком, которому вы доверяете. Семейный врач, терапевт или педиатр, с которым вы подпишете декларацию, должно стать вашим первым доверенным лицом в вопросе здоровья. Именно ему вы будете звонить во время простуды и других проблем по вопросам самочувствия. Он будет давать советы по профилактике, лечению и при необходимости давать направление к узким специалистам», - пояснила Супрун.

Она также отметила, что необходимости обязательно выбрать себе врача до 2 апреля нет.

«Если еще не знаете, к какому врачу хотите ходить - не расстраивайтесь. То, что со 2 апреля начинается национальная кампания по выбору врача не значит, что вот-вот все врачи сядут на поезд и вам нужно успеть приобрести на него билет. Процесс выбора врача не имеет конечных сроков, а значит каждый сможет найти своего специалиста, когда будет удобно», - подчеркнула и.о. главы Минздрава.

При этом она призвала «не откладывать этот вопрос на месяцы».

«Начните расспрашивать знакомых или отталкивайтесь в выборе от медучреждения, где бы хотели лечиться. Заметьте, что это должно быть учреждение, которое оказывает первичную медицинскую помощь и оно должно быть подключено к электронной системе здравоохранения. Часть медучреждений уже подключилась, часть еще в процессе», - добавила Супрун.

Она также опубликовала соответствующую "инструкцию":

Напомним, ранее николаевский облздрав рассказал, как будет работать система самостоятельного выбора врача.