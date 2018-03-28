«Это провокация»: В соцсетях николаевцев зовут в ОГА за продуктовыми наборами «от Вадатурского» в разгар событий

В социальных сетях Facebook, Одноклассники сразу с нескольких аккаунтов распространяется ложная информация о проведении утром 29 марта в помещении Николаевского областного совета некой благотворительной акции, организатором которой указывается народный депутат Украины Андрей Вадатурский.

Внимание на это обратили пользователи Facebook в одном из общедоступных пабликов.

«Только что на одноклассниках забанил провокаторшу. Заманивает народ халявными прод.пайками. собирая завтра в здание областной администрации на то время, когда будет проходить сессия областного совета, которую собираются охранять 500 полицейских. Явная цель устроить массовые беспорядки с жертвами. предупредите всех, чтобы не велись на провокации», - написал один из пользователей Владимир Борисович.

У себя на странице в соцсети нардеп Вадатурский также назвал распространяемые анонсы провокацией.

«Я такими вещами никогда не занимался и не собираюсь начинать! Прошу обратить на это внимание местных журналистов и оповестить как можно большее количество людей об этом», - отметил он.

Как известно, на утро 29 марта запланирована сессия Николаевского областного совета. А перед заседанием возле здания облсовета собираются провести акцию с требованием отстранения от должности главы Николаевской ОГА Алексея Савченко.