Омелян заявил, что полноценное функционирование аэропорта Николаева является приоритетным на 2018 год

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что полноценное функционирование аэропорта в Николаеве является приоритетом для министерства на 2018 год.

Об этом передает Мининфраструктуры Украины.

Так, он отметил, что в сфере управления Мининфраструктуры находятся два аэропорта - «Борисполь» и «Львов», которые демонстрируют хорошую динамику роста. Однако, без развития сети региональных аэропортов «мы не сможем значительно увеличить процент населения, которые регулярно летают, и сделать авиапутешествия удобными для большинства наших граждан».

Также, он сообщает, что хорошие перспективы также наблюдаются у аэродрома Днепра, Одессы, Харькова, Херсона и Николаева. В частности, на реконструкцию взлетно-посадочной полосы одесского аэропорта в 2017 году было выделено финансирование в размере 500 миллионов гривен.

«Но мы понимаем, что один большой полноценно функционирующий аэропорт для Юга Украины - это мало. Полноценное функционирование аэропорта в Николаеве - наш приоритет на 2018 год. И мы сделаем все возможное, чтобы авиационное сообщение соединило регион с другими городами Украины и Европы. Уже сейчас активно ведутся переговоры с международными лоукост-компаниями об осуществлении рейсов из Николаева», - заявил Владимир Омелян.

В частности, он сообщил, что «несмотря на то, что Николаевский аэропорт находится в коммунальной собственности, Министерство инфраструктуры активно способствует его развитию и скорейшему запуску».

«Приоритет сегодня - осуществить процесс сертификации аэропорта и ввести объект в единую систему авиасообщения Украины. Министерство будет поддерживать инициативы Губернатора Николаевской области Алексея Савченко в развитии инфраструктуры региона. Только совместная работа всех ветвей власти обеспечит восстановление эффективной и качественной инфраструктуры Украины», - добавил министр инфраструктуры.

Также Министр инфраструктуры выразил сожаление по поводу гибели директора КП «Николаевский международный аэропорт», летчика-героя и ветерана АТО Владислава Волошина, который внес значительный вклад в развитие аэропорта Николаева.

«Считаю, что все спекуляции вокруг этой темы является недостойными памяти героя. Надеюсь, что новый глава аэропорта вместе с руководством области и города продолжит начатую В.Волошину работу по развитию аэропорта в Николаеве », - отметил Владимир Емельян.

Напомним, что за 2017 год на КП «Николаевский международный аэропорт» было потрачено 127,6 миллионов гривен из бюджетов разных уровней, в том числе 88 миллионов – из областного бюджета и 39,6 миллионов – из районных и городских.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ремонт здания аэровокзала на КП «Николаевский международный аэропорт» осуществлялся до проведения соответствующего тендера и николаевским предприятием ЧАО СК «Житлопромбуд-8». Победу же в торгах одержала киевская фирма ООО «ЕИС», судя по всему, уже после того, как работы были проведены.

25 января текущего года и.о. директора КП «Международный аэропорт Николаев» Владислав Волошин подписал многомиллионный договор с киевской фирмой ООО «ЕИС» на капитальный ремонт аэровокзала.

При этом часть работ по капитальному ремонту здания аэровокзала на момент подписания договора уже выполнила другая фирма - «Житлопромбуд-8». Глава Николаевской ОГА Алексей Савченко заявил, что фирма «Житлопромбуд-8» за эти работы не получила денег.

После глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко обратился к Волошину, чтобы тот разорвал договор с ООО «ЕИС», которое выиграло тендер на капитальный ремонт аэровокзала за 102 миллиона 233 тысячи гривен.