Первый замглавы Николаевского облсовета Кухта сложил с себя полномочия

Иван Кухта Первый заместитель главы Николаевского областного совета Иван Кухта сложил с себя полномочия.

Соответствующее заявление на имя главы облсовета Виктории Москаленко разместил на своей странице в Facebook депутат Юрий Кормышкин.

В своем заявлении Кухта просит Москаленко сложить с него полномочия с 29 марта 2018 года.

«Первое и единственное правильное решение Ивана Васильевича на должности первого зама главы Николаевского областного совета! 👍Жаль, что последнее😉 Но, уважаю этот поступок», – подписал фото Кормышкин.

В свою очередь Иван Кухта в комментарии «Преступности.НЕТ» подтвердил, что подал такое заявление. На вопрос о причинах принятия такого решение отметил, что даст все комментарии завтра в ходе сессии Николаевского облсовета.

Напомним, что ранее первый зам главы Николаевского облсовета Кухта вышел из БПП. После он заявил, что Николаевская областная государственная администрация затыкает рты депутатам, требуя, чтобы они были «безхребетными».

В ответ на это члены фракции БПП «Солидарность» Николаевского областного совета заявили, что если Иван Кухта не вернется в их партию, то покинет пост первого заместителя председателя Николаевского облсовета.

При этом во фракции партии «Наш Край» в Николаевском областном совете заявили, что готовы поддержать решение партии БПП по отзыву первого заместителя главы Николаевского областного совета Ивана Кухты, а также призвали коллег-депутатов из других фракций вынести на обсуждение свои предложения по кандидату на должность первого заместителя главы Николаевского областного совета и объединить усилия в выборе нового зама.