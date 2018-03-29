Николаевский десантник выиграл соревнования «Лучший водитель-заправщик»

Николаевский десантник, младший сержант Владимир Прибыш выиграл финальный этап профессионального конкурса «Лучший водитель-заправщик».

Об этом сообщили в пресс-службе 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

В соревнованиях принимали участие лучшие специалисты из разных воинских частей. Конкурсная программа предусматривала сдачу зачетов по материальной части и знание мер безопасности при обращении с горюче-смазочными материалами, а также практическую часть. Водителю сначала за рулем автозаправщика надо было проехать определенную дистанцию, подготовить заправочное оборудование и провести заправку армейского грузовика. Затем перевести оборудование в походное положение, выдвинуться на следующее место, где правильно прицепить и эвакуировать дополнительный прицеп-цистерну.

Далее был этап оказания неотложной медицинской помощи условному «раненому» и его эвакуация. Кроме того, участники сдавали зачет по физической подготовке – бег на 100 метров в снаряжении с оружием. Прохождение всех учебных точек было с учетом времени и правильности выполнения. За нарушение – «штрафные» секунды. На каждом месте были дежурные, которые контролировали порядок и выполнение упражнений.

- Во время обстрелов танкисты прячутся в технике, пехота в укрытии, а водители-заправщики – в движении, везут от пяти тонн топлива в цистерне. Поэтому такие соревнования очень важны, они поддерживают наши умения, - говорит один из участников, который в зоне АТО служил на должности главного сержанта взвода подвоза ГСМ.

По результатам соревнований на звание лучшего водителя-заправщика все три призовых места завоевали военнослужащие частей десантно-штурмовых войск. Их наградили ценными подарками, почетными грамотами и сладкими «призами». Возглавил тройку лидеров военнослужащий из Николаева, который уже второй раз признан лучшим водителем-заправщиком в Вооруженных силах Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что николаевские морпехи провели учебные артиллерийские стрельбы.