В Николаеве депутаты собираются на сессию – перед облсоветом выстроен кордон силовиков ОНЛАЙН

В четверг, 29 марта, депутаты Николаевского областного совета собираются на очередную сессию. Тем временем возле здания облсовета анонсировали акцию протеста с участием представителей партии «Национальный корпус», которые требуют принятия решения о выражении недоверия председателю Николаевской облгосадминистрации Алексею Савченко.

Об этом с места событий передают корреспонденты «Преступности.НЕТ».

Стоит отметить, что в повестке дня сессии всего значится около 50 вопросов. В том числе депутаты планируют рассмотреть отчет о выполнении бюджета области за прошлый год, а также перераспределить более 500 миллионов гривен, львиная доля которых – это субвенция из Государственного бюджета.

Хронология событий снизу вверх:

10:24 Началась сессия областного совета.

10:23 Замглавы ОГА Вячеслав Бонь в комментарии «Преступности.НЕТ» заявил, что если будет обострение ситуации на улице, то он намерен выйти к собравшимся вместе с главой облсовета Викторией Москаленко

- Пока они даже требований никаких не выдвигают, – сказал Бонь

На уточнение журналиста, что они вчера все требования озвучили замглавы ОГА снова повторил, что если будет обострение, то выйдет к активистам.

10:20 Около 50 активистов «Нацкорпуса» и «Свободы» вошли в здание облсовета.

10:15 Один из активистов попытался пройти через кордон полиции вне контрольного пункта. После небольшой толканины, человек ушел к обусловленному полицией месту прохода к облсовету.

10:08 Депутаты продолжают сходится на сессию облсовета.

10:01 Перед зданием облсовета установили четыре палатки с символикой «Нацкорпуса», «Движения новых сил», ВО «Свобода», «Правого сектора».

09:58 В то же время полиция призывает граждан не участвовать в провокациях во время массовых мероприятий.

В отделе коммуникации ГУНП Николаевщины сообщают, что от одной из общественных организаций города поступила информация о том, что во время проведения пикета под стенами Николаевского облсовета планируется провокация в виде драки между участниками акции для того, чтобы спровоцировать правоохранительные органы и обвинить их в препятствовании проведения мирной акции.

Полиция Николаевской области призывает всех граждан не участвовать в провокациях и рационально использовать свое право на мирные собрания.

09:53 За десять минут до начала заседания в сессионном зале собрались всего около десятка депутатов областного совета.

09:51 В здании облсовета также усиленный контроль. Всех входящих регистрируют по паспортам. Внутри находятся сотрудники полиции и начальник Главного управления Нацполиции в Николаевской области Юрий Мороз.

09:43 Вокруг здания облсовета по всему периметру усилена охрана. Замначальника управления превентивной деятельности ГУНП Сергей Мазунин сообщил корреспонденту «Преступности.НЕТ», что сейчас правопорядок охраняют порядка 200 полицейских.

Пока активистов под зданием облсовета визуально меньше, чем сотрудников полиции.

09:38 Представители ВО «Свобода» спорили с полицией из-за попытки установить палатку. Через время полицейские все же позволили установить членам «Свободы» свою палатку.

09:24 Под зданием Николаевского облсовета выстроен кордон силовиков. Кроме того, для участия в митингах начинают сходится люди с символикой партий «Национальный корпус», «Свобода», «Движение новых сил» и другие общественники. На Соборной площади значительное количество полицейских автомобилей.

Напомним, ранее сообщалось о том, как представители Нацкорпуса заявили, что намерены заблокировать облсовет до тех пор, пока решение о выражении недоверия не будет принято.

В связи с этом Национальная полиция усиливает меры безопасности для обеспечения охраны общественного порядка. А в самом помещении облсовета усиливают пропускной режим.

Накануне этого президиум областного совета принял решение о больше никогда не рассматривать вопрос о поднятии красно-черного флага возле административных зданий в регионе.

Требование об отставке Савченко стали озвучивать после самоубийства исполняющего обязанности директора КП «Николаевский международный аэропорт», военного летчика-героя Владислава Волошина 18 марта.

В то же время полиция призывает граждан не участвовать в провокациях во время массовых мероприятий

В отделе коммуникации ГУНП Николаевщины сообщают, что от одной из общественных организаций города поступила информация о том, что во время проведения пикета под стенами Николаевского облсовета планируется провокация в виде драки между участниками акции для того, чтобы спровоцировать правоохранительные органы и обвинить их в препятствовании проведения мирной акции.

Полиция Николаевской области призывает всех граждан не участвовать в провокациях и рационально использовать свое право на мирные собрания.