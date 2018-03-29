В центре Николаева из микроавтобуса выбрасывают мусор на берег реки

В Николаеве в центре города возле Варваровского моста из микроавтобуса на берег реки выкидывают мусор.

Об этом свидетельствует видео в группе «Автобыдло Николаев», которое снял Алексей Нимбле‎.

Так, в комментариях Алексей добавил, что «это лагерное поле, заезд со стороны набережного квартала».

Пользователи, увидевшие видео стали нелестно отзываться о человеке, который выкидывал мусор, а также негодовали, что Алексей не вызвал полицию.

Напомним, что николаевец Дмитрий Костенко высказал недовольство тем, что по улице 2-я Экипажная с территории спортивной базы ЧНУ имени Петра Могилы вывозят грунт, а строительный мусор скидывают в реку Ингул.