В центре Николаева из микроавтобуса выбрасывают мусор на берег реки

В Николаеве в центре города возле Варваровского моста из микроавтобуса на берег реки выкидывают мусор.
Об этом свидетельствует видео в группе «Автобыдло Николаев», которое снял Алексей Нимбле.
Так, в комментариях Алексей добавил, что «это лагерное поле, заезд со стороны набережного квартала».
Пользователи, увидевшие видео стали нелестно отзываться о человеке, который выкидывал мусор, а также негодовали, что Алексей не вызвал полицию.
Напомним, что николаевец Дмитрий Костенко высказал недовольство тем, что по улице 2-я Экипажная с территории спортивной базы ЧНУ имени Петра Могилы вывозят грунт, а строительный мусор скидывают в реку Ингул.