Канадка выиграла в лотерею на свое совершеннолетие: до конца жизни будет получать по тысяче долларов еженедельно

Жительница Канады Шарли Лагаде на свое совершеннолетие решила сыграть в лотерею и выиграла.

Об этом сообщает «Корреспондент.NET» с ссылкой на ABC Online.

Сообщается, что девушка, помимо лотерейного билета, приобрела также бутылку шампанского, чтобы отметить свое совершеннолетие. В лотерейном билете был стирающийся слой, под которым именинница нашла выигрышный результат.

Ей были предложены два варианта - забрать всю сумму сразу - миллион канадских долларов, или же получать до конца жизни по тысяче канадских долларов еженедельно.

Девушка выбрала второй вариант, поскольку в этом случае сумма не будет облагаться налогом.

«Я хочу выучиться на фотографа. Моя мечта — снимать для журнала о путешествиях», - отметила канадка.

Напомним, что в Германии мужчина выиграл в лотерею 43, 67 миллионов евро.