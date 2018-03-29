«Украина не выдает своих граждан», - СБУ об объявлении в розыск пранкера, распространявшего фейки о трагедии в Кемерово

Елена Гитлянская Украина не будет выдавать Российской Федерации украинца Никиту Кувикова, известного в сети как телефонный пранкер Евгений Вольнова, которого там объявили в розыск за распространение недостоверных сведений о количестве погибших при пожаре в Кемерово.

Такое заявление сделала спикер Службы безопасности Украины Елена Гитлянская, передает Обозреватель.

Напомним, что следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении украинца Никиты Кувикова за возбуждение ненависти и вражды. В день пожара в торговом центре в Кемерово он опубликовал на своём канале в Youtube аудиозаписи, на которых он звонит в морги города и сообщает, что им должны привезти ещё 300 погибших в пожаре.

Так, Гитлянская сообщила, что вопрос о выдаче Вольнова России не относится к компетенции Службы безопасности Украины, однако Украина не выдает своих граждан другим странам.

- Но вообще государство никогда не выдает своих граждан. Это общая практика. Если вы читали Конституцию Украины, то вы знаете – мы не выдаем своих граждан, вне зависимости от органа власти, - отметила она.

Ранее сообщалось, что количество погибших при пожаре в торговом центре российского города Кемерово выросло до 64 человек. После чего родителей детей, которые погибли при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», не пускали на процедуру опознания без предварительного согласия на подписку о неразглашении.

Позднее вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, который выступил на стихийном митинге в Кемерово, неудачно раскритиковал мужчину, который потерял во время пожара в ТЦ «Зимняя вишня» троих детей, жену и сестру.