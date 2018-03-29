Перепутал с собакой: китайский фермер приютил медведя

Китайский фермер приютил маленько медведя, считая его собакой, которая заблудилась в лесу.

Об этом речь идет в выпуске ТСН.

Так, мужчина принес черноволосого малыша из леса - вся семья кормила его молоком из бутылочки, пока он не вырос в огромное животное. То, что их питомец оказался лесным медведем - семье объяснили соседи.

Теперь уже взрослое животное решили отдать зоозащитникам, чтоб то вернули его в дикую природу.

Напомним, что в четверг, 22 марта в Мариуполе Донецкой области выставка диких животных закончилась дракой со стрельбой.