В Николаеве суд шестой раз переносит рассмотрение иска скандального владельца «Сотки» Горбачева к «Преступности.НЕТ»

Заводский суд Николаева уже шесть раз откладывал заседание по рассмотрению иска экс-нардепа, владельца супермаркета «Сотка» Виктора Горбачева к интернет-изданию «Преступности.НЕТ».

Об этом в четверг, 29 марта, на своей странице в Facebook сообщил генеральный директор ИА «Украинская Медиа Группа» Артем Дыбленко.

«Сегодня уже в шестой раз должно было состояться судебное заседание по иску Виктора Горбачева к изданию «Преступности.НЕТ». В связи с загруженностью судьи будет седьмая попытка)», – написал Дыбленко.

Своим иском Горбачев хочет через суд вынудить интернет-издание «Преступности.НЕТ» удалить новость и видео о конфликтной ситуации, которая произошла в июле 2017 года в супермаркете во время съемок очередного сюжета для передачи «Скажите, пожалуйста». Как известно, тогда Виктор Горбачев напал на съемочную группу программы «Скажите, пожалуйста» и главу Союза потребителей Украины Максима Несмиянова во время того, как те проводили ревизию его торговой точки.

В итоге по данному факту полицией по заявлению обеих сторон был открыт ряд уголовных производств, которые в итоге были закрыт. Сам же Виктор Горбачев подал иск в суд. Первое заседание было назначено на 19 ноября 2017 года. Однако ввиду занятости судьи Сергея Щербины рассмотрение иска уже переносилось шесть раз.

Напомним, что еще в 2009 году официанты заведения «Сотка» стали отказывать людям «не славянской» национальности в обслуживании, ссылаясь на то, что в противном случае хозяин заведения их уволит. После этого в этом же году персонал «Сотки»выгнал из заведения Фазиля Гаджиева – николаевского предпринимателя, занимающегося пассажирскими перевозками.

Спустя пять лет после скандала с расовой нетерпимостью руководства бара «Сотка» в Николаеве, персонал этого заведения снова стал выгонять из бара людей, заявляя, что они «лица кавказской национальности». Такой инцидент произошел 10 января, с депутатом Жовтневого райсовета Николаевской области Арутюном Рушаняном, который по национальности армянин, а до этого, месяц назад, официантка и охранник бара отказали в обслуживании кандидату экологических наук, жителю Николаева Хайяму Хагигатоглу, заявив, что в этом заведении обслуживают только русских и украинцев.