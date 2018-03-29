Бывшие реабилитанты Николаевского «христианского» центра для алко- и наркозависимых, в котором проводили обыски, записали видеообращение к властям

Записанное видеообращение является реакцией учредителей «Благотворительного фонда «Помощь Николаеву» и пациентов организации на обыски, предпринимаемые со стороны правоохранительных органов и резонанс во всеукраинских СМИ.

Об этом редакции «Преступности.НЕТ» в своем письме сообщил директор ОО «Благотворительный фонд «Помощь Николаеву» Александр Захарченко.

Напомним, что в декабре 2017 года, в этом центре «христианской» реабилитации сотрудники правоохранительных органов проводили санкционированный судом обыск, при котором в центре были выявлены документы людей, пребывавших на тот момент на «лечении» в реабилитационном центре.

Причиной для обысков стало заявление женщины, которая утверждала, что ее против собственной воли хотели поместить в один из таких реабилитационных центров. В ходе обысков правоохранительные органы не выявили документов, которые подтверждают законность деятельности данного реабилитационного центра.

Александр Захарченко заявляет о том, что проводимый обыск 7 декабря 2017 года был инициирован фиктивным заявлением некой неизвестной женщины. Он отрицает факт насильного удерживания людей в центре реабилитации и их эксплуатации в корыстных целях.

«В городе Николаеве, 7 декабря 2017 года, в здание христианского реабилитационного центра для алко и наркозависимых «Допомога Миколаїв», ворвались сотрудники полиции. Предъявив решение суда, основанное на фиктивном заявлении неизвестной девушки (хотя этот центр только для мужчин) о якобы насильном удержании, избиении и эксплуатации реабилитантов, стали проводить обыск, результатом которого стало наложение ареста на паспорта и водительские удостоверения реабилитантов, которые они хранили в сейфе. Сотрудники полиции забрали всех реабилитантов в Заводской отдел и приглашая в кабинет по одному, путем шантажа и угроз, используя психологическое давление, пытались получить от ребят заявления на служителей реабилитационного центра о якобы своем насильном удержании и эксплуатации», - говорится в письме.

Директор организации настаивает на том, что суд признал обыск и арест документов реабилитантов незаконными, но до сих пор документы владельцам не были возвращены. Он считает, что действия со стороны правоохранительных органов направлены на разрушение многолетней работы христианских реабилитационных центров.

Что касается г. Николаева-на 28-е марта 2018 года, арестованные паспорта и удостоверения до сих пор не возвращены их владельцам, несмотря на то, что суд признал арест документов незаконным», - говорит Захарченко.

«По причине длительных и регулярных облав работниками СБУ, Прокуратуры и Полиции, разрушении многолетней, а главное-эффективной работы христианских реабилитационных центров, клевете СМИ о деятельности этих центров, было принято следующее видеозаявление небольшой части тех ребят, которые прошли реабилитацию и вернулись к нормальной жизни в свои семьи», - говорится в сообщении.

Напомним, что в Харькове разоблачили подпольный реабилитационный центр, в котором пациентов «лечили» Библией.