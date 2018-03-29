Тернопольских полицейских, которые танцевали под запрещенного Газманова, отправят в зону АТО

Работники полиции Тернополя, которые танцевали под песню российского певца Олега Газманова, поедут на два месяца в зону АТО.

Об этом сообщил главный полицейский области Александр Богомол, передает «ZIK».

Скандал разгорелся после того, как в Сети появилось видео, на котором тернопольские правоохранители в одном из развлекательных заведений города танцевали под песню Газманова «Офицеры».

Очевидцы, которые находились в заведении, также сообщали, что кроме танцев под русскую попсу, полицейские устроили драку и разборки на улице,.

- Действительно неприятный случай. По факту неэтичного поведения работников полиции проводится служебное расследование. По предварительной информации во время празднования дня рождении один из гостей заказала украинскую версию песни, а когда началась композиция получился конфуз. Люди порой ошибаются. Работники, которые кстати являются участниками АТО, достойно не вышли из ситуации и не решили конфликт. Работники поняли свою ошибку и 31.03.2018 вместе со сводным отрядом едут на два месяца в зону АТО для несения службы», — рассказал Богомол.

Отметим, в Тернополе городские власти запретили включать музыку российских исполнителей в общественных местах. В частности, запрещены песни Газманова, Кобзона, Лепса, Боярского и еще десятерых российских исполнителей.

Напомним, в Хмельницком водителю маршрутки пригрозили поездкой в зону АТО за отказ бесплатно везти вдову бойца.