«Давить и вмешиваться – неправильно», - нардеп Вадатурский о поведении протестующих на сессии Николаевского облсовета

Народный депутат Украины Андрей Вадатурский осудил поведение протестующих националистов на сессии Николаевского областного совета 29 марта, пишет shipovnik.ua.

По его мнению, эта сессия стала позорной для всей области

– В отношении всех этих людей – я не знаю, кто они такие! В Конституции четко прописывается, как народ высказывает и использует свои права. Есть такое понятие – волеизъявление. Как это происходит? Народ идет на выборы и выбирает лучшего человека, который будет представлять его интересы и принимать какие-то решения. Три года назад народ выбрал своих представителей в областной совет, потому я считаю неправильным такое поведение, давить и вмешиваться – неправильно. Я не знаю кто они, какую позицию высказывают. Это неправильно и нелегитимно! Все те вопросы, которые сегодня могут быть приняты, могут быть недействительны, - сказал он.

Он также отметил, что силовикам и власти нужно было избежать столкновений, изначально запустив активистов в сессионный зал. А то, что произошло, по его мнению, «не красит ни этих людей, ни депутатов, ни исполнительную власть, ни Николаев».

Напомним, ранее сообщалось о том, что 29 марта в связи с беспорядком в сессионном зале Николаевского областного совета председатель Виктория Москаленко закрыла сессию. Участники акции протеста возле облсовета, требующие принятия решения о выражении недоверия председателю Николаевской облгосадминистрации Алексею Савченко, разошлись.