Трамп показал фото со строительства стены на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter опубликовал первые фото о ходе строительства стены на границе с Мексикой.
Глава белого дома также анонсировал брифинг «о начале строительства южной пограничной стены».
Отметим, в январе 2017 года президент США Дональд Трамп подписал указы о строительстве стены на границе с Мексикой. Также новый президент ужесточил политику в отношении нелегальных мигрантов.
Напомним, ранее сообщалось, что Яценюк готов поделиться с Трампом своим опытом строительства «Стены»