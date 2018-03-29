Трамп показал фото со строительства стены на границе с Мексикой

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Президент США Дональд Трамп в своем Twitter опубликовал первые фото о ходе строительства стены на границе с Мексикой.

Глава белого дома также анонсировал брифинг «о начале строительства южной пограничной стены».

Отметим, в январе 2017 года президент США Дональд Трамп подписал указы о строительстве стены на границе с Мексикой. Также новый президент ужесточил политику в отношении нелегальных мигрантов.

Напомним, ранее сообщалось, что Яценюк готов поделиться с Трампом своим опытом строительства «Стены»

Роман Свиридов

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русскийобщество