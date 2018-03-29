В Кабмине планируют ввести психиатрическую проверку для получения водительских прав

Ввести медико-психологическое освидетельствование при получении водительских прав намерен Кабинет министров. Правительство утвердило план повышения безопасности дорожного движения до 2020 года. Разработкой мер займутся МВД, Мининфраструктуры и Министерство здравоохранения.

Об этом говорится в сюжете Радио НВ.

Ранее в Минздраве заявляли о разработке гармонизации национальных стандартов медицинского осмотра кандидатов в водители согласно европейским нормам. Речь шла о систематизации профилактических наркологических, обязательных предварительных и периодических психиатрических осмотров граждан.

Как осуществлять психиатрическое освидетельствование кандидатов в водители - в правительстве еще решают. Украина могла бы позаимствовать иностранный опыт и внедрить тестовый опрос, считает член комитета Верховной Рады по здравоохранению Оксана Корчинская.

- Должна быть экспертиза, не является ли человек психически больным, не употребляет ли наркотики и алкоголь. Чтобы избавиться от коррупции в комиссиях, которые можно за деньги пройти, нужны тесты. В большинстве цивилизованных стран используют именно тесты, - сказала Корчинская.

Сейчас при прохождении медицинской комиссии врачи проверяют в базах, состоит ли гражданин на учете у психиатра. Впрочем этого может быть недостаточно, считает директор автошколы EasyDrive Анна Кушнарева. По ее мнению, будущие водители должны тщательно проверяться на адекватность.

Вместе с тем дополнительные медкомиссии могут увеличить взяточничество при получении водительских прав, считает член правления Союза автомобилистов Украины Максим Моргун. По его мнению, проводить медико-психологическое обследование водителей мог бы семейный врач.

- В случае выявления проблем со здоровьем такой специалист мог бы направить заявителя к узким специалистам и готовить соответствующую справку, - считает Моргун.

Почти во всех странах-членах ЕС пройти медосмотр для получения водительского удостоверения проще, чем в Украине.

В Австрии медицинский осмотр водителей непрофессионалов длится до 15 минут. Заявитель заполняет медицинскую декларацию в присутствии врача. Если он не имеет проблем со здоровьем и находится под наблюдением врача, дополнительные обследования не нужны.

Во Франции медосмотр проводит врач общей практики, который прошел трехдневный тренинг по дорожно-транспортной медицине. При необходимости к осмотру могут привлекать узких специалистов.

Аналогичный обзор в Германии продолжается до 20 минут. Правда, если водитель нарушил правила дорожного движения более чем в три раза, его направляют на психологическое исследование, так называемый «идиотен-тест» - это 70 вопросов на логику. Среди вопросов могут быть такие: «Сколько пальцев на 10 руках»? «На какой позиции находится тот, кто обогнал последнего?»; «Если на половине лысины 60 волос, то сколько волос на всей лысине?»; «Сколько дней рождения имеет один среднестатистический человек?».

В Литве проверка здоровья водителей проводится в учреждении, которое имеет лицензию на оказание медицинских услуг. Водители перед проверкой здоровья должны заполнить и подписать Декларацию чести водителя, где надо указать имеющиеся заболевания, нарушения здоровья.

В США медосмотр состоит только из проверки зрения.

В то же время в России, чтобы получить медицинское разрешение на вождение, необходимо пройти осмотр в больнице, наркодиспансере и психоневрологическом диспансере.

Напомним, в Украине будут выдавать первые права только на 2 года вместо 30 лет.