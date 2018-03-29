В «Укроборонпроме» намерены уволить 40% своего персонала

В Укроборонпроме планируют сократить численность персонала на 40%. Решение об оптимизации внутренней структуры и кадрового состава Концерна было принято наблюдательным советом.

Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

«Планируется сократить численность персонала на 40%, до 180 человек. В процессе оптимизации будет сохранена необходимая функциональность, что позволит обеспечить все возложенные на Концерн задачи. Средства, сэкономленные в процессе оптимизации административного звена Концерна, планируется направить на внедрение опытно-конструкторских работ», – сказано в сообщении.

Цель оптимизации, как отметили в Концерне, повысить качество управления производственными и маркетинговыми процессами, создать условия для развития отраслевых кластеров, активизировать инновационное развитие предприятий ГК.

Напомним, 21 февраля Порошенко назначил и представил нового главу «Укроборонпрома» Букина.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман инициировал увольнение руководителя «Укроборонпрома» из-за ситуации с долгами по зарплате на «Николаевском судостроительном заводе» (завод имени 61 коммунара). Позже Порошенко уволил главу «Укроборонпрома» Романова

Напомним, в Николаеве рабочие «Николаевского судостроительного завода» два дня подрядперекрывали проезд по Варваровскому мосту, заявляя, что правительство их обмануло и не вернуло долги по зарплате.