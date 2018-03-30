Казахский рэпер назвал Николаев городом с «советской душевностью»

В николаевском Областном дворце культуры 28 марта выступил казахский рэпер Jah Khalib.

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife».

Во время концерта он поинтересовался у присутствующих мужчин, в чем главная сила женского тела. Мужчинам рэпер задал неожиданный вопрос, от которого многие дамы смутились. Ответ, хоть и шокировал зал, но был в точку, по мнению исполнителя.

- Мужчины, как вы считаете, какая главная сила женского тела? - спросил Жах. - *опа! - крикнул один из зрителей.

Тогда популярный рэпер попросил зал «сделать шума» для этого мужчины, потому что одним из богатств девушки он также считает именно пятую точку. У кого-то это вызвало улыбку, а для кого-то показалось неэтичным.

- У девушки должны быть красивые бедра, - объяснил певец.

Исполнитель и его команда приехали впервые в Николаев. Рэпер заметил, что город похож на его родной, ведь у него есть приятная атмосфера и «советская душевность». На это публика никак не отреагировала, а лишь поаплодировала в ожидании следующей композиции.

Напомним, что в 2016 году толпа подростков прорывалась в Николаевский горсовет за рэпером Ярмаком после концерта.