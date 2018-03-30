Один из крупнейших мобильных операторов Украины запустил 4G во всех областных центрах

Один из крупнейших мобильных операторов Украины lifecell первым в Украине запустил связь 4G во всех областных центрах Украины (кроме городов Донецк и Луганск).

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Также отмечается, что кроме областных центров связь появилась в Северодонецке и Краматорске.

Оператор уточняет, что в связи с тем, что связь 4G запущена в диапазоне 2600 МГц, который покрывает небольшие площади, но позволяет обеспечить высокую скорость большому количеству абонентов, связь не покроет всю территорию городов, а будет работать в местах большого скопления людей.

Для теста сети оператор предоставил абонентам неделю бесплатного пользования.

Отметим, что мобильный оператор Vodafone Украина планирует до 2 апреля запустить 4G-связь в 20 городах Украины.