В Николаеве показали состояние пожарной безопасности в одном из самых больших ТРЦ

В Украине с пятницы, 30 марта, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям начинает масштабные проверки заведений массового скопления людей на предмет выполнения требований пожарной безопасности.

Об этом сообщается на правительственном портале.

По словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, будут проверять кинотеатры, ТЦ, школы и садики.

- Нам нужны не штрафные санкции, а безопасность людей. Важно, чтобы мы быстро вели проверки, давали рекомендации, и они выполнялись. Если кто-то в погоне за дополнительной гривной хочет заставить свое заведение дополнительными конструкциями, которые ограничивают план эвакуации, с ним надо жестко поступать. Выполнили требования - будем благодарны. Не выполнили - будем жесткими, - заявил он.

В связи с этим николаевский ТРЦ «City Center» созвал пресс-конференцию и пригласил сотрудников ГСЧС Украины, чтобы показать, как работает система пожарной безопасности в их здании. По словам менеджера объекта Натальи Непеиной, они принимают все меры для обеспечения безопасности посетителей.

- В день наш торговый центр посещают от 8 тысяч человек. Поэтому естественно, как для нас – администрации торгового центра, как и для собственников, главное – это безопасность наших посетителей, - рассказала она.

В свою очередь главный инженер Сергей Човнык рассказал, что здание ТРЦ оборудовано пожарной сигнализацией, системой оповещения и системой пожаротушения. И все эти системы постоянно обслуживаются специализированными компаниями.

Также ежемесячно они воспроизводят разные имитации пожара, во время которых проверяют работу всех элементов системы пожарной защиты здания.

- Датчики расположены в каждом помещении и ручные извещатели о пожаре на стенах. Когда срабатывает данная система сигнализации, включается оповещение о пожаре. Во время оповещение идет уведомление людей о том, что нужно эвакуировать посетителей. Оно воспроизводится на трех языках: украинский, русский и английский, - отметил Човнык.

После срабатывания системы, здание разделяется на секторы противопожарными шторами, которые опускаются в определенных местах и охлаждаются, для большей эффективности. В ТРЦ используется дренчерная и спринклерная системы пожаротушения.

- В нашем здании есть 11 пожарных лестниц, пути к эвакуации к таким лестницам можно увидеть на планах эвакуации, которые расположены везде. Шесть этих лестниц находятся в зоне где большее количество посетителей: кинотеатр, детская площадка и супермаркет, - подчеркнул он.

По словам директора кинотеатра «Multiplex» Николая Дубинчука, основной задачей руководства является предупреждение трагедии.

- Это здание строилось еще в советское время и строилось не под основание торгового центра, а дома культуры. Изначально из хороших материалов, советских еще, так сказать, было построено здание. С большим количеством путей эваковыходов, например, в кинотеатре их на самом деле восемь. С любой точки на который мы находимся, вы можете найти еще два-три выхода, - подчеркнул он.

Также каждый месяц инженер по охране труда проводит с персоналом беседы, потому работники знают как обращаться с огнетушителями и распределены на тех, кто эвакуирует людей, кто помогает в тушении и кто встречает пожарную машину.

Дубинчук отметил, что в связи с флешмобом «Проверь двери ТРЦ», многие посетители каждый день открывают эвакуационные выходы.

- Если честно, столько проверок дверей ТРЦ я наверное за 8 лет своей работы не видел. На них установлены специальные сигнализации, чтобы знать, в случае паники. В день эта сигнализация наверное срабатывает раз двадцать, - отметил он.

Эти выходы оборудованы системой антипаника, которая позволяет человеку свободно выйти на лестничную клетку, но обратно войти не даст. Директор кинотеатра заверил, что эти двери всегда открыты, а ручка на них отсутствует для того, чтобы даже в давке человек мог своим весом их открыть.

Отмечается, что в кинозале, который рассчитан на 200 человек, есть три двери для выхода, а в меньшем - две. Эти двери не закрываются во время работы ТРЦ.

- Людям для того, чтобы покинуть зал свободно и неспеша через две двери после окончания сеанса, нужно около 5-7 минут. Полностью 206 человек, не спеша, - рассказал Дубинчук.

Также он подчеркнул, что при ремонте в кинотеатрах использовались нетоксичные материалы, закупающиеся заграницей.

После того, как система пожарной безопасности срабатывает, сигнал идет на пожарный пост ТРЦ.

- Идет сигнал на центральный пульт, куда сходятся сигналы со всего здания. Также у нас есть связь с центральным городским пультом и спасатели сразу же знают, что у нас есть какое-то ЧП. После этого запускается система оповещения, которая оповещает посетителей на трех языках, что нужно эвакуироваться - отметил инженер.

Сам оператор пожарного поста Евгений рассказал, что немедленно реагирует и действует в зависимости от ситуации.

- Звоню старшему сменному и говорю, какая зона. Тот идет проверяет. Если ложная – я снимаю и по новой ставлю на охрану, если не ложная, то сразу сообщают главинженеру, управляющему, а старший смены вызывает спасателей, - рассказал он.

В то же время, по словам начальника управления предупреждения чрезвычайных ситуаций Сергея Жебрака, последние проверки они проводили в 2016 году, после чего был наложен мораторий на проверки бизнеса.

- Но вместе с тем, работа на этом ни наша, ни субъектов хозяйствования не останавливалась. Мы перешли немного к другому методу работы, а именно – взаимоинформирование. Мы присылали письма, задавали вопросы по пожарной безопасности и нам отвечали, - рассказал он.

Уже с марта 2018 года в законодательную базу внесли изменения и теперь спасатели начали проверять субъекты хозяйствования с высокой степенью риска, а также объекты подведомственные органам власти.

- На сегодняшний день мы уже составили соответствующие планы-графики, внесли изменения в те которые у нас были и буквально с понедельника начинаем проверки подобных объектов. Таких у нас в области порядка 70 по примерным критериям, конечно это один из самых крупных. Мы с них начнем и в течение месяца осуществим проверки, - подчеркнул Жебрак.

Также он отметил, что несмотря на то, что владельцев зданий предупреждают о проверках, спасатели всегда видят состояние систем и за несколько дней полностью подготовить здание у них не получится.

- При выявлении нарушений пожарно-техногенной безопасности мы имеем право составлять административный протокол по разным статьям. При наличии нарушений, который создают угрозу жизни и здоровью людей, мы составляем и подаем иск в административный суд на рассмотрение относительно дальнейшей эксплуатации соответствующих зданий, сооружений и помещений, - отметил он.

В свою очередь начальник оперативно-координационного центра ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области Владимир Кубрак рассказал, что спасатели проводили учения в ТРЦ с первичной эвакуацией людей персоналом и эвакуацией спасателями оставшихся в ТРЦ и на крыше.

Помимо этого, во время пожара, спасатели создают штаб, в который входят и сотрудники, которые информируют их о ситуации в здании. В части есть план пожаротушения, который помогает им ориентироваться в здании.

- В принципе, данный объект обеспечен противопожарным водоснабжением уличным, на улице есть возле центрального входа пожарный гидрант, по улице Инежерной - три и по Садовой - два. В случае необходимости у нас проблем с водой и ее подачей не будет, - рассказал Кубрак.

Отмечается, что уже в апреле у спасателей состоятся плановые учения с привлечением техники.

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