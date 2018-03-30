«Мы на себя взяли обузу»: николаевская фирма-перевозчик о льготном проезде в «маршрутках»

Замдиректора «Авто-Виола плюс» Игорь Терехин, считает льготников «обузой» для перевозчиков и сообщил, что в связи с постановлением Кабинета министра Украины №197 от 14 марта 2018 года («Монетизация льгот») через месяц бесплатные перевозки льготников осуществляться не будут.

Об этом стало известно в пятницу 30 марта, в ходе заседания рабочей группы по проверке соблюдения требований действующего законодательства при предоставлении услуг по перевозке пассажиров на городских автобусных маршрутах общественного пользования и легковыми такси.

Так, с жалобой в сторону водителей выступила многодетная мать Наталья Сокол, которая сообщила, что все водители отказывают в перевозке детей-льготников, якобы по закону можно перевозить только одного пассажира.

- Двое моих детей зашли в маршрутку, им сказали, что можно только одному по льготному. Двоим нельзя. Детей часто выталкивают, оскорбляют, водитель даже назвал на них придурки… Ребенка инвалида не захотели брать, а когда заходишь и показываешь удостоверение, то они так смотрят, как будто ты им миллион должен, пусть тогда водители повесят в машине количество разрешенных мест для льготников, - рассказала женщина.

В свою очередь, руководитель управления транспортного комплекса, связи и телекоммуникаций городского совета Олег Манушевич отметил, что согласно Конституции Украины никаких ограничений на перевозку льготников или льготных мест в городском общественном транспорте нет и давать распоряжение о вывешивании таких бумаг в «маршрутках» невозможно.

На что, некоторые представители фирм-перевозчиков заявили, что проводят разъяснительную работу со своими водителями, выдергивают их с рабочего графика, что идет в минус самим водителям, а также штрафуют их.

Ольга Виноградова Не смотря, на это внештатный советник мэра по решению проблем людей с ограниченными возможностями Ольга Виноградова отметила, что нужно урегулировать наказания для перевозчиков, которые грубят и выставляют людей-льготников из транспорта.

- Какой толк от этих постоянных жалоб? Нами было написано очень много жалоб и, к сожалению, мы не видим никакой результативности. Даже если вы говорите, что как-то реагируете на наши обращения, то каждый раз писать, не все могут этим заниматься. Мы хотим вынести предложение с каким-то урегулированием наказаний. Все заканчивается тем, что выговор, водитель исправиться, но ситуация не меняется. Нужно ввести более строгие наказания, вплоть до увольнения, если это один и тот же водитель, иначе мы ничего не решим, - предложила Виноградова.

Также, о ругающихся «маршрутчиках» рассказала Валентина Ткаченко, чьи дети не раз страдали от водителей. По ее словам, детям часто грубят и выталкивают из маршрутных такси.

- Мой сын пришел домой, положил на стол льготное удостоверение и сказал, что больше не будет по нему ездить, на вопрос почему, он ответил, что этого не заслужил и не просил себе эти льготы, - отметила Ткаченко.

Игорь Терехин Однако, замдиректора «Авто-Виола плюс» Игорь Терехин, выслушав все жалобы по поводу льготного проезда отметил, что водителей, которые отказывают в проезде льготникам «нужно ставить к стенке». При этом, он сообщил, что «по закону детям до 14 лет нельзя ездить без сопровождения взрослых».

Кроме того, Ольга Виноградова поинтересовалась, в каком документе указано, что водители «маршруток» не обязаны перевозить льготников, на что Игорь Терехин посоветовал ей читать постановление Кабмина №197.

- Наказать водителя мы имеем право только за одно – за нарушение правил перевозки пассажиров. В соответствии договору, мы осуществляем льготные перевозки в соответствии закону. Слава богу вышло 197 постановление и через месяц они снимаются. Мы льготников бесплатно возить не будем, хотя и на сегодняшний день не обязаны их возить, мы работаем как маршрутное такси. Но на каждом предприятии есть договоренность с руководством города, мы на себя взяли обузу, потому что есть районы, где автобусы или троллейбусы в обычном режиме не ходят, а мы возим в ограниченном количестве исходя из своего финансового положения, - сообщил Терехин.

При этом он заявил, что если кто-то видит хамское, или грубое отношение со стороны водителя по отношению к детям, то нужно немедленно об этом сигнализировать предприятию, от которого ездит водитель.

Напомним, что николаевские фирмы-перевозчики от монетизации льгот на проезд могут получить более 10 миллионов гривен из городского бюджета. Ранее николаевские перевозчики требовали повышения тарифа за проезд в «маршрутках» до 6-12 гривен.