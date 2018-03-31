В Николаевской области 62% больных гепатитом С обеспечены лекарствами

Согласно проведенному исследованию, которое показало сколько заказывали лекарств от вирусного гепатита С, Николаевскую область в период 2014-2016 гг. должны были обеспечить медикаментами в среднем, на 62%.

Об этом сообщает пресс-служба ОО «Институт аналитики и адвокации», где и проводились данные расчеты.

Так, в течении трех лет область должны были обеспечить лекарствами на 62%. Отметим, что аналитики так и не смогли узнать какую часть больных на самом деле пролечили, поскольку Областная инфекционная больница не предоставила информацию о количестве людей, которые нуждаются в противовирусном лечении. В мед учреждении сообщили, что по состоянию на 01.10. 2017 года всего зарегистрировано 2874 инфицированных. Согласно данным Областной инфекционной больницы, в регионе ежегодно увеличивается количество пролеченных пациентов.

Также в расчетах видно, что среднее плановое обеспечение медикаментами возрастало: если в 2014 году оно составляло 55%, то уже к 2016 увеличилось до 86%.

Напомним, что в начале января в Заводском районе Николаева госпитализировали почти 30 человек с вирусным гепатитом А. Уже в середине января в николаевских больницах находилось 77 человек с подозрением на гепатит А – у большей части диагноз был подтвержден. Всего в период с 3 декабря 2017 года по 1 февраля в Николаеве зарегистрировали 123 случая заболевания вирусным гепатитом А, из них 27 детей.