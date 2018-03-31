В Аргентине мужчина сменил пол для того, чтобы раньше выйти на пенсию - сам он отрицает эти обвинения

В Аргентине мужчина прошел официальную процедуру по смене пола, чтобы раньше выйти на пенсию.

Об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на Daily Mail.

Его родственник отмечает, что мужчина несколько лет занимался вопросом того, почему женщины имеют право выходить на пенсию раньше мужчин и даже планировал обратиться в суд с жалобой на дискриминацию по половому признаку. Однако юристы отговорили его, сказав, что разбирательство может затянуться на годы и не привести к успеху.

Также он отметил, что мужчина по имени Серхио Лазарович, взявший имя Серхиа, придерживается гетеросексуальной ориентации и 25 лет прожил в браке со своей супругой, воспитав двоих детей.

В то же время сама Лазарович заявляет, что не собиралась обманывать пенсионную службу и сменила пол по личным убеждениям.

- Это мое решение, и я не обязана ничего никому объяснять, - заявила она.

Отмечается, что в Аргентине пенсионный возраст для мужчин начинается с 65 лет, а для женщин – с 60 лет. Лазарович как раз исполнилось 60, и теперь она имеет право подать документы на получение пенсионного пособия.

Ранее сообщалось, что в Индии женщина, притворившись мужчиной дважды женилась ради денег, аферу раскрыли после жалоб родителей первой жены.