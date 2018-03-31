В 2017 году на одного судью Центрального райсуда Николаева в среднем припадало по 1758 дел и материалов

Галина Подзигун В 2017 году на одного судью Центрального районного суда Николаева в среднем припадало по 1758 дел и материалов, находящихся на рассмотрении.

Об этом рассказала председатель Центрального суда Николаева Галина Подзигун, передает пресс-служба ведомства.

Среднее количество рассмотренных дел и материалов в расчете на одного судью составило 1269. Эти показатели являются самыми высокими среди местных судов области. В течение 2017 года в производстве суда находилось 17 тысяч 558 дел и материалов. При этом фактически осуществляли судопроизводство 10 судей из 17 по штатному расписанию.

В течение прошлого года в Центральный районный суд Николаева поступило 632 уголовных производства, а в целом, с учетом остатка на рассмотрении в суде находилось 975 таких производств. Следственные судьи Центрального райсуда за 2017 год рассмотрели более 6 тысяч ходатайств, жалоб и заявлений. Галина Подзигун констатировала, что в 2017 году наблюдалось значительное увеличение поступлений дел и материалов по сравнению с предыдущими годами.