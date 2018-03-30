Псевдоцелители едут в Николаев

Судя по рекламным листовкам, которые распространяются на центральных улицах нашего города, совсем скоро Николаев посетят проповедники скандально известной в Украине религиозной организации Духовный центр «Возрождение». А миссия их, ни много ни мало, заключается в исцелении верующих от самых страшных недугов.

Справедливости ради, нужно отметить, что не так давно достоянием общественности стали результаты нескольких журналистских расследований, проведенных в отношении деятельности ДЦ «Возрождение», которые показали настоящее лицо этой секты, совсем не похожее на яркие рекламные картинки.

Как оказалось, ДЦ «Возрождение» использует людей исключительно в целях собственного обогащения и бессовестно манипулирует их сознанием. Ее глава Владимир Мунтян, дерзнувший назвать себя «апостолом», живет на широкую ногу, а многие из тех, кто ему поверил, принесли в жертву сектантам не только свои деньги и здоровье, но в некоторых случаях и жизнь.

Не зря лидеры протестантских церквей Украины публично открестились от Мунтяна, открыто обвинив его в мошенничестве и создании финансовой пирамиды вместо церкви. Забыл он Святое Писание: «Не можете служить Богу и маммоне» и выбрал именно маммону.

Хотелось бы надеяться, что Николаев очень сильно разочарует посланцев «апостола», и здесь найдется минимум простаков, готовых отдать свои кровные за иллюзию исцеления. А тот денежный урожай, который соберут псевдопроповедники, будет настолько мизерным, что отобьет у них охоту возвращаться в наши края.