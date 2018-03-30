«Предлагают поднимать наравне с государственным»: В Раду внесли законопроект о статусе красно-черного флага

В Верховной Раде 28 марта был зарегистрирован законопроект №8207 «О Знамени Национальной Достоинства».

Один из авторов проекта Андрей Ильенко заявил LB.ua, что основная идея этого законопроекта — узаконивание красно-черного флага УПА.

- Позавчера группа народных депутатов [от ВО «Свобода» и «Национального корпуса»] зарегистрировали проект закона «О Знамени Национального Достоинства». Он уже передан на рассмотрение главы Верховной Рады. Мы будем настаивать на его включении в повестку дня и принятии, — заявил он.

- Мы видим, что этот флаг используется де-юре и де-факто не только на западе Украины, но и, например, по решению Бориспольского совета под Киевом. Мы предлагаем в законе закрепить норму, которая позволит вывешивать этот флаг вместе с государственным на здания во время праздников. Плюс мы предлагаем, чтобы местные советы могли вывешивать флаг УПА в отдельные знаковые даты для конкретных регионов, — сказал Ильенко.

Согласно пояснительной записке, наряду с государственными символами Украины, указанными в Конституции Украины, есть символы, которые используются неофициально, однако имеют почти официальное использование в повседневной жизни украинского общества.

- К таким символам относится также красно-черный флаг борьбы, который использовала Украинская повстанческая армия во время освободительной борьбы в XX веке и борьбы за восстановление украинской государственности, — отмечается в документе.

В современной украинской историографии «красно-черный флаг является символом несокрушимости украинского духа, верности военным традициям и присяге на верность народу Украины».

- Красный цвет означает кровь, пролитую в борьбе за свободу Украины, а черный цвет, землю, на которую была пролита эта кровь, — подчеркивают авторы законопроекта.

Законопроект предусматривает, что знамя национальной достоинства устанавливается: на зданиях государственных органов Украины, как центральных, так и местных, а также на зданиях органов местного самоуправления - в последующие дни: 22 января (День Независимости и Соборности Украины), 20 февраля (День Героев Небесной сотни), 14 марта (День украинского добровольца), 21 мая (День памяти жертв политических репрессий), 23 мая (День Героев), 28 июня (День Конституции Украины), 24 августа (День Независимости Украины), 14 октября (День создания Украинской повстанческой армии), 6 декабря (День Вооруженных Сил Украины).

Кроме того, местные советы могут утверждать перечень дополнительных дней в которые устанавливается или поднимается флаг национальной достоинства.

Законопроект также предусматривает порядок поднятия или установления знамени национальной достоинства, а также ответственность за нарушение его норм.

Напомним, президиум Николаевского облсовета проголосовал за запрет рассмотрения вопроса по красно-черному флагу.