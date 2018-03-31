В Николаевском горсовете в перечень мест отдыха предложили включить четыре объекта, где можно будет купаться летом 2018 года

На летний период 2018 года департаментом ЖКХ, администрациями и предприятиями Николаева предварительно предоставлен перечень мест массового отдыха для внесения их в проект решения исполнительного комитета Николаевского городского совета.

Об этом в пятницу, 30 марта, сообщили на комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Николаеве, передает отдел информационного обеспечения Николаевского горсовета.

Так, согласно предложениям, в перечень официальных мест для отдыха включено 4 объекта: пляж «Стрелка» и «Прибой» – в Центральном районе, пляж «Чайка» в Корабельном районе и береговая зона по улице Лазурной в микрорайоне Намыв. При этом в Ингульском районе места отдыха отсутствуют.

- Управлением по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения направлены письма руководителям мест отдыха на воде и пляжей с предложениями по подготовке их к летнему периоду, – рассказал начальник управления Герасименя.

Напомним, что в Николаеве на Намыве утонул мужчина, который купался в неустановленном для этого месте.