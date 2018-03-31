В России брошенная родителями девушка 30 лет жила без документов – в «приемной» семье ее использовали как рабочую силу

В Перми брошенная родителями девушка почти 30 лет жила без документов. Она не знает своего имени или дня рождения, не умеет читать и писать. По её рассказам, в «приёмной» семье её били и использовали как бесплатную рабочую силу.

Об этом сообщает «Tjournal».

Только после того, как пермское издание «59.ru» рассказало историю девушки, на неё обратили внимание местные власти и занялись оформлением документов. До февраля девушка жила с женщиной, которую называет бабушкой. Та рассказывала «внучке», что в 1984 году нашла её на помойке. Якобы девочку бросила «какая-то нерусская женщина», которая побоялась вернуться домой с ребёнком.

Сначала бабушка отдала Марину своей дочери, а затем стала содержать её сама. Она была вспыльчивой: могла накричать на «внучку» или ударить сковородкой. Девочка хотела пойти в школу, но бабушка отказывала. Девушка до сих пор не знает, какое у неё настоящее имя и давали ли его вообще. «Приёмные» родители назвали её Мариной, дав ей свою фамилию и отчество по имени главы семьи. Всё это без оформления документов. До нынешнего момента девушка жила с уверенностью, что давным-давно её пытались отдать в полицию и детдом, но те «почему-то» не взяли.

По версии властей, примерно 26-27 лет назад жительница Перми и мать двоих детей заметила девочку без взрослых на Центральном колхозном рынке и взяла её к себе. Региональное правительство установило, что пермячка не обращалась в полицию и комиссию по делам несовершеннолетних, фактически утаив беспризорницу.

В последние годы «приёмная» бабушка была парализована. Марина в это время сидела с ней, «бегала на шабашки» ради оплаты еды и лекарств, работала сиделкой у другой пожилой женщины. В феврале бабушка умерла. Её сын разрешил Марине остаться в квартире, однако ей грозит выселение. Судебные приставы пригрозили забрать жильё, потому что «приемный брат» девушки заложил его ради кредита на бизнес. Дело прогорело, и он не вносил платежи.

После многолетнего ухода за бабушкой у Марины возникла тяжёлая форма астмы и полипы в носу – она часто задыхается, у неё сильные головные боли. Из-за отсутствия документов её не принимают врачи. По словам девушки, одним из немногих исключений стала операция, сделанная из-за упавшего на неё столба. В чём именно заключалась операция, неизвестно, но девушка заверила, что ей «что-то удалили из живота».

Пермские СМИ указывали, что ради лекарств Марина обычно экономит на еде и работает за 150 рублей в день: моет полы в соседнем магазине и убирает снег. Сын «приёмной» бабушки несколько раз помогал ей, но чаще у него тоже не хватало денег.

По словам Марины, суд отказал ей в получении паспорта, потому что для этого надо установить настоящий возраст. Процедура стоит почти 100 тысяч рублей, но таких денег у девушки нет. Когда Марина пришла к региональному уполномоченному по правам человека Павлу Микову, сотрудница его аппарата «прогнала» её.

После огласки истории, 30 марта служба социальной защиты Перми приступила к оформлению документов для Марины. Девушке предложили временно пожить в центре социальной адаптации, где ей окажут психологическую помощь. Пока Марина продолжает жить за счёт случайных заработков. Она до сих пор не умеет читать и писать. Неизвестно, сколько потребуется времени на установку её личности и оформление документов, но процесс обещает быть длительным.

Напомним, что в Киеве 15-летнюю девочку пять дней держали в сексуальном рабстве, заставляя заниматься проституцией.