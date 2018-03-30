Итоги работы судов Николаевщины за 2017 год: в Апелляционном суде отчитались о проделанной работе

В апелляционном суде Николаевской области 30 марта провели пресс-конференцию по итогам 2017 года, на которой были обнародованы среднемесячные зарплаты судей и руководителей судов в Николаеве и области.

Об этом стало известно в ходе пресс-конференции, передает корреспондент издания «Преступности.НЕТ».

Руководство апелляционного суда Николаевской области обнародовало статистику за 2017 год и призвало к обсуждению тех проблем, которые на данный момент существуют в судах.

- Мы с вами собрались, чтобы подвести итоги нашей работы. Поговорить, непосредственно про те причины, которые побуждали совершать судовые ошибки, что выразились в отмене или изменении судебных решений как по уголовным делам, так и по гражданским, - обращался к присутствующим глава апелляционного суда Николай Миняйло.

Глава апелляционного суда Николаевской области Николай Миняйло заявил, что в 2017 году, по сравнению с 2016, наблюдался рост количества дел и материалов всех категорий, которые поступают к судьям на рассмотрение. Было названо общее количество поступивших материалов в 2017 году - 80670. В 2016 эта цифра составляла 78555 дел и материалов.

Глава заявил, что рост в 2,7 процента является незначительным:

- Согласно со статистическими данными, на протяжении 2017 года наблюдалось незначительное увеличение объема поступления к судьям на рассмотрение дел и материалов практически всех категорий. В отчетном периоде 2017 года к местным судьям общей юрисдикции Николаевской области поступило 80670 дел и материалов всех категорий, что на 2,7 процента больше по сравнению с 2016 годом. В 2016 году было 78555 дел и материалов. За аналогичный период Апелляционный суд Николаевской области получил 12141 дело, что на 1,33% больше, чем в 2016 году. В 2016 году было 9097 дел и материалов, - говорит глава.

В отчете также было отмечено, что штат судей на Николаевщине уменьшается:

- Количество судей местных судов по сравнению с 2016 годом уменьшилось в судах первой инстанции на 7 человек. На сегодняшний день эта цифра составляет 151. В апелляционном суде тоже до 1 сентября 2017 года было 57 судей, но после сокращения и введения нового штата, на сегодняшний день в апелляционном суде находится 40, - утверждает Миняйло.

Присутствовавший на пресс-конференции заместитель главы апелляционного суда Игорь Ливинский в свою очередь сообщил, что судебный сбор имеет тенденцию к увеличению, и назвал его суммарную цифру за 2017 год.

- Судовой сбор увеличивается. Фактически оплаченного судового сбора - 3,5 миллиона, что на полмиллиона больше чем в 2016 году, - говорит Ливинский.

Начальник территориального управления Государственной судовой администрации в Николаевской области Виктор Сикиринский озвучил данные материально-технического обеспечения судов Николаевщины. Он заявил о том, что в 2017 году государство выделило на 50 процентов больше денежных средств для местных судов Николаевской области, чем в 2016 году. 114 миллионов гривен из которых были направлены на оплату труда работникам судебных учреждений Николаевщины. Также он сообщил о том, что некоторые судебные помещения были отремонтированы, и были установлены системы видеонаблюдения.

Кроме того, Сикиринский назвал сумму среднемесячной зарплаты судей за 2017 год. По его словам, она составляла 23 тысячи гривен, а в первых месяцах 2018 года увеличилась до 27 тысяч.

Докладывать о проделанной работе и о насущных проблемах выходили судья Южноукраинского городского суда Николаевской области Савин Александр и заместитель главы Заводского районного суда Боброва Ирина. Глава Центрального райсуда Николаева Подзигун Галина в своем докладе сообщила о кадровых проблемах в Центральном суде.

Одной из главных проблем «служители фемиды» считают неявку подсудимых на судебные заседания. Решать эту проблему, по словам Николая Миняйло, помогают военнослужащие.

Ближе к концу пресс-конференции в зал прибыли начальник управления по делам физической культуры и спорта Николаевского горсовета Машкин Олег и глава федерации футбола в Николаевской области Александр Пасечный в составе делегации спортсменов и активистов в сфере спорта Николаевской области. Они торжественно поздравили и наградили футбольную команду «Корабелы», в составе которой играют работники судебных учреждений области. Футболисты одержали победу в соревнованиях кубка «Фемида» в 2017 году.

Николай Миняйло у трибуны

У трибуны Галина Подзигун

Ирина Боброва Олег Машкин и Александр Пасечный награждают победителей

Напомним, что пять судей апелляционного суда Николаевской области подтвердили соответствие занимаемой должности.