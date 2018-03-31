«Души грешников просто исчезают», - Папа Римский отверг существование ада

Папа римский Франциск в интервью итальянской газете La Repubblica сказал, что ада не существует. Это может изменить риторику католической церкви.

Об этом сообщает Newsweek.

На вопрос, что случается с «плохими душами» после смерти понтифик сказал, что души грешников просто исчезают и они не подвергаются вечным наказаниям.

- Их не наказывают. Те, кто раскаиваются, получают прощение Господа и переходят в ранг душ, которые созерцают его. Но те, кто не покаялись и не могут быть прощены, исчезают. (...) Нет ада, есть исчезновение грешных душ, - сказал папа римский.

После публикации статьи Ватикан сделал заявление, что информацию «неправильно расшифровали» и встреча Франциска с журналистом была приватной, а не официальным интервью.

Напомним, ранее Папа Римский в своем рождественском послании пожелал мира Украине.