В Николаеве задержанный СБУ торговец оружием и наркотиками после сделки с прокуратурой отделался двумя годами условно

Суд признал виновным николаевца в незаконном обращении с оружием и хранении наркотиков и наказал согласно договору обвиняемого и прокураторы о признании виновности двумя годами условного срока. Также приговоренный николаевец может забрать свой изъятый «арсенал».

Об этом говорится в соответствующем приговоре Корабельного районного суда Николаева.

Как известно, в конце ноября 2017 года СБУ отрапортовала о задержании совместно с полицией подозреваемого в торговле оружием и наркотиками. В спецслужбе выяснили, что житель Николаева хранил и изготовлял дома огнестрельное оружие, а также выращивал коноплю - все это он якобы продавал представителям местного криминалитета. Позже крымские полицейские также добавили, что 10 единиц найденного в николаевца огнестрельного оружия ранее был украден в оккупированном Крыму.

В приговоре же говорится, что подозреваемый покупал оружие на протяжении 2005-2017 годов у неизвестных лиц. В сентябре 2017 года он также сорвал несколько кустов конопли возле дома, высушил растение и часть расфасовал в свертки и коробку. Общая масса найденного каннабиса составила 1456,22 грамм.

31 января между прокурором прокуратуры АР Крым Роговым и обвиняемым заключено соглашение о признании виновности. Согласно договору обвиняемый признает свою вину в инкриминируемых преступлениях, получает условный срок и оплачивает 10 тысяч 954 гривен за проведение экспертизы.

В итоге суд утвердил это соглашение между прокуратурой и обвиняемым, а также признал последнего виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 263 («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывными веществами») и части 2 статьи 309 («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта»).

При этом суд назначить осужденному наказание в виде четырех лет лишения свободы. Одновременно судья освободил его от отбывания наказания с испытательным сроком два года и возложил обязанности: периодически являться на регистрацию в уполномоченный орган по вопросам пробации; сообщать уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении места жительства, работы или учебы. Кром того, с него взыскали сумму, потраченную на проведение экспертиз.

В то же время суд вернул николаевцу и изъятый у него арсенал оружия: массо-габаритные макеты пистолета-пулемета МР-40, винтовки Мосина, самозарядного карабина Симонова, учебную гранату Ф-1, сигнальный револьвер, револьвер калибра 5,6 мм без части деталей, магазин от автомата Калашникова, два глушителя , четыре винтовочных штыка, три ножа. Еще ему вернули двое электронных весов и сервер для видеонаблюдения.

Напомним, что на Николаевщине суд выпустил из СИЗО владельца плантаций конопли, предлагавшего взятку руководству районной полиции за «крышу».