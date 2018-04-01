«Никто не является черным, и нет абсолютно белых...», – бразильская художница создала фотопроект о разнообразии людей

Бразильская художница Анжелика Дасс создала проект, в ходе которого снимает портреты людей и подбирает соответствующий тон из палитры Pantone. Таким образом она хочет показать разнообразие людей на земном шаре.

Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на artnet.

Проект под названием Humanæ концентрирует свое внимание на идее расы как социальной, а не биологической конструкции.

В 2016 году Дасс выступила на TED, заявив: «Прошло уже 128 лет с тех пор, как последняя страна в мире отменила рабство. Но мы все еще живем в мире, где цвет нашей кожи создает не только первое впечатление».

Исследование оттенков кожи основано на образце размером 11х11 пикселей, взятом с фотографии области носа каждого субъекта. Затем художница сопоставляет его с карточкой от Pantone, которую использует в качестве фона для портрета человека. Ниже каждой фотографии Дасс печатает официальный номер цвета Pantone.

- Используя эту шкалу, я убедилась, что Те понятия, которые мы использовали в прошлом, совершенно бессмысленны, - сказала Дасс, отметив, что иногда люди из совершенно разных этнических групп попадают в тот же цвет Pantone.

Хотя библиотека Pantone содержит только 1867 цветов, Дасс считает, что спектр оттенков кожи человека не имеет пределов. Она сняла 4000 портретов в 18 странах и намерена продолжать проект Humanæ.

Сама Дасс выросла в мультинациональной семье: «Я никогда не понимала, почему у нас есть такая небольшая классификация людей, как черный, белый, красный или желтый».