Директор «НТРЗ» Симченко и «культурный управленец» Любаров «без политики» спели о бабушке с трубкой

Спустя два года в воскресенье, 1 апреля, директор «Николаевского тепловозоремонтного завода» Вячеслав Симченко и начальник управления по вопросам культуры и охраны культурного наследия Юрий Любаров записали новый клип с юмором, но «без политики».

Об этом пишет интернет-журнал NikLife.

Так, загримированные до неузнаваемости они обсуждали современную жизнь, играя в шахматы, дымя папиросами и выпивая портвейн. Но при одном условии – разговоры «без политики».

В перерывах между «посиделками» Любаров и Симченко уже без грима пели известный шлягер «Моя бабушка курит трубку». Музыкальное сопровождение обеспечил квартет из ударных, кларнета, гитары и даже аккордеона.

К слову, предшествовала клипу небольшая «шумиха» – несколько довольно известных николаевцев за два дня до его выхода начали публиковать посты о том, что Вячеслав Симченко возвращается в политику, после ухода с должности главы городской организации «БПП». Так, по «слухам», он должен был возглавить «партию Вакарчука» и презентовать это у себя на странице в Facebook именно 1 апреля. Утром в этот день Вячеслав Симченко опубликовал видеообращение, в котором заявил, что вскоре выйдет ролик, в котором он расскажет о своем отношении к политической ситуации – им стал именно клип с Любаровым.