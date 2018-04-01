Гройсман призвал владельцев общественных заведений не препятствовать проверкам: «Не играйте с безопасностью»

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал владельцев общественных заведений сотрудничать с Государственной службой по чрезвычайным ситуациям в рамках проводимой решением правительства кампании по проверке выполнения требований общественной безопасности.

Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, передает «Урядовий портал».

Ранее сообщалось, Гройсман поручил провести масштабную проверку безопасности людных мест в Украине.

«Ко мне доносится информация, что определенные сети не допускают контролеров. Хочу, чтобы все услышали: не играйте с безопасностью людей. Лучше пройти проверку добровольно, чем сопротивляться», – сказал Гройсман.

Он напомнил, что проверки - это не попытка давить на бизнес, это инструмент ликвидации угроз здоровью и жизни людей.

«К бизнесу нужно относиться с уважением. Если есть проблемы - выявлять их, давать время на то, чтобы быстро ликвидировать. Нам нужны не штрафы. Нам нужна безопасность. Я не хочу создавать условия давления, меня интересует ликвидация любых угроз безопасности граждан. Но если кто-то будет игнорировать наши требования - будем жестко реагировать», – отметил премьер-министр.

Напомним, что в Николаеве показали состояние пожарной безопасности в одном из самых больших ТРЦ.

Также напомним, что в 2017 году в николаевских школах и больницах обнаружили более 2 тысяч нарушений пожарной безопасности.