Секретариат Уполномоченного ВР по правам человека направил запрос в николаевскую полицию по делу главы Кривоозерской РГА

Алексей Мирошниченко Секретариат Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека направил запрос в ГУНП в Николаевской области в рамках производства по жалобе главы Кривоозерской райгосадминистрации Алексея Мирошниченко относительно нарушений сотрудниками полиции законодательства во время его задержания.

Об этом сообщает пресс-служба Украинской народной партии, членом которой является Мирошниченко.

Отмечается, что Алексе Мирошниченко обратился в Секретариат Уполномоченного Верховной Рады по правам человека с заявлением о том, что его права были грубо нарушены.

«При проведении незаконного обыска без постановления суда и без присутствия его адвоката, незаконного задержания без присутствия адвоката, не было сообщено в совершении какого преступления он подозревается, протокол задержания было составлен неуполномоченным лицом, поскольку на тот момент постановление о поручении осуществления досудебного расследования группой следователей отсутствовало, и совершен ряд других нарушений действующего законодательства, – отмечается в сообщении.

При этом Мирошниченко заявил о психологическом давлении на него со стороны сотрудников правоохранительных органов, которые требовали написать заявление об увольнении с занимаемой должности.

В рамках данного обращения Уполномоченным по правам человека было открыто производство и отправлено обращение в полицию с целью проверки изложенных Мирошниченко доводов.

Напомним, 6 февраля полиция провела обыск в рабочем кабинете главы Кривоозерской РГА Алексея Мирошниченко в рамках уголовного производства, открытого по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины («Получение взятки»). По информации следствия, Алексей Мирошниченко, начальник отдела образования РГА и заведующий сектором хозяйственного обеспечения РГА вымогали от предпринимателя 9 тысяч гривен и кожаное кресло стоимостью около 9,4 тысячи гривен в обмен на согласование ему аренды помещения. Сообщалось, что глава РГА за это получил кожаное кресло, а начальник отдела образования и завхоз поделили между собой полученные деньги.