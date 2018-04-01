В Украине стартует весенний призыв на срочную военную службу

С понедельника, 2 апреля, и до конца мая в Украине продлится весенний призыв на срочную военную службу.

Об этом сообщил начальник Главного управления персонала - заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Артур Артеменко.

Согласно решению правительства, в апреле-мае в Вооруженные силы и другие воинские формирования Украины для прохождения срочной военной службы будет отправлено 15190 человек. Из них в ВСУ - 8990 человек, Государственную специальную службу транспорта - 1000 человек, Госпогранслужбу - 1200 человек, Нацгвардию - 4000 человек.