Президент Порошенко поблагодарил николаевских десантников за мир и передал паски, испеченные его женой

В воскресение,1 апреля, Президент Украины Петр Порошенко в рамках рабочей поездки в Донецкую область, встретился с военнослужащими 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Об этом сообщается на странице Главы государства в Facebook.

«Поздравляю воинов легендарной 79-й бригады с праздником. Благодарен нашим защитникам за то, что они защищают каждый клочок украинской земли. Благодаря им украинцы могут мирно встречать Пасху», – подписано видео встречи Президента с военнослужащими.

В общении с бойцами 70-й ОДШБр Петр Порошенко отметил, что они – «одно из самых боеспособных, самых мотивированных, тренированных, патриотических подразделений Вооруженных сил Украины».

– И сегодня, когда украинцы празднуют Вербное воскресения, я хотел бы передать слова благодарности не только от себя, но и от всей моей семьи, - добавил Порошенко и передал военнослужащим паски, испеченные его женой.

По его словам, никто не лишает украинских военных права по приказу командиров давать достойный отпор провокациями врага.