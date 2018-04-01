Президент Порошенко поблагодарил николаевских десантников за мир и передал паски, испеченные его женой

В воскресение,1 апреля, Президент Украины Петр Порошенко в рамках рабочей поездки в Донецкую область, встретился с военнослужащими 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.
Об этом сообщается на странице Главы государства в Facebook.
«Поздравляю воинов легендарной 79-й бригады с праздником. Благодарен нашим защитникам за то, что они защищают каждый клочок украинской земли. Благодаря им украинцы могут мирно встречать Пасху», – подписано видео встречи Президента с военнослужащими.
В общении с бойцами 70-й ОДШБр Петр Порошенко отметил, что они – «одно из самых боеспособных, самых мотивированных, тренированных, патриотических подразделений Вооруженных сил Украины».
– И сегодня, когда украинцы празднуют Вербное воскресения, я хотел бы передать слова благодарности не только от себя, но и от всей моей семьи, - добавил Порошенко и передал военнослужащим паски, испеченные его женой.
По его словам, никто не лишает украинских военных права по приказу командиров давать достойный отпор провокациями врага.
- Более того, это их обязанность. И текущий режим прекращения огня не является исключением. Следуйте его, но держите порох сухим, будьте начеку, и в критических ситуациях патронов не жалейте! - подчеркнул Президент.