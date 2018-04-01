Порошенко во время рабочего визита в Донецкую область помолился за мир в Украине

Во время своего рабочего визита в Донецкую область, президент Украины Петр Порошенко пообщался с верующими и вместе с ними помолился за мир в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

Президент Петр Порошенко начал рабочую поездку в Донецкую область с посещения Собора Архистратига Михаила в Мариуполе. Президент Украины принял участие в Служба Божьей и освящении ветвей ивы.

По словам президента, в поездке его сопровождают Министр обороны Украины Степан Полторак и Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Виктор Муженко. Президент заявил, что согласно закону, сейчас идет процесс переформатирования антитеррористической операции.

- Какую я поставил задачу? 30 марта, согласно заявлению Президента Украины, Канцлера Германии, Президента Франции - мы дожали Путина, чтобы он сделал такое же заявление, а он в этот раз отказывался это делать - чтобы было (установлено - ред.) перемирие, - заявил Порошенко.

По словам президента, наши военнослужащие придерживаются приказа о прекращении огня. В то же время, ему очень жаль, что пророссийские боевики не придерживаются режима прекращения огня.

Порошенко сделал акцент также на важности создания условий, при которых сможет начать работать миротворческая миссия ООН.

- Сегодня твердая позиция Украины в борьбе за мир приводит к тому, что все страны, кроме России, поддерживают введение миротворцев. Дожмем Россию. Вы видите, что сейчас Россия находится в тотальной и полной изоляции. Никто ее не поддерживает, только потому, что она агрессией пошла на Украине и убивает украинский», - подчеркнул он.

Президент заявил, что начало работы миротворцев будет способствовать выведению из оккупированных территорий военной техники, вооружения, регулярных воинских подразделений РФ и пророссийских боевиков. Глава государства также подчеркнул, что главным приоритетом украинской власти является восстановление разрушенной инфраструктуры этих территорий - строительство школ, детских садов, больниц, дорог, мостов, восстановление освещения и тому подобное.

Также, он поблагодарил военнослужащих, которые с высоким риском для жизни защищают украинскую землю.

«Конечно в этот день мы должны поблагодарить наших воинов, которые с риском для жизни сегодня защищают украинскую землю и защищают от российской агрессии ибо без них, несмотря на то, что мы стоим на позициях мира, без них Украина бы не было, - сказал Петр Порошенко.

Президент Украины в Мариуполе анонсировал визит 10 апреля в Германию, где кроме прочего собирается обговаривать вопрос о введении миротворческой миссии на Донбасс.

Во время рабочего визита, Порошенко посетил и общеобразовательную школу в Волновахе, где заявил о том, что на Донбассе нужно продемонстрировать, что Украина живет и развивается.

«Мы здесь должны продемонстрировать, что Украина живет и развивается. Именно поэтому, моим приоритетом был, есть, остается и будет Донбасс. И бюджетные расходы мы направляем на то, чтобы восстанавливать Донбасс. Развивать и ремонтировать разрушенную жилье, восстанавливать инфраструктуру, мосты, строить, наконец, дороги. И очень важно - строить школы и детские сады», - заявил президент.

Напомним, что Порошенко поблагодарил николаевских десантников за мир и передал паски, испеченные его женой.