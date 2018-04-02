, - начальница управления образования Николаевского горсовета Лычко

В октябре 2017 года Николаевский горсовет объявил конкурс на должность начальника управления образования – шесть кандидаток претендовали на данный пост. Однако ни одна из желающих занять данную должность не отвечала квалификационным требованиям. Но конкурс все же был проведен, и должна была стать начальницей управления Елена Удовиченко, которая впоследствии «сбежала» в ОГА и отказалась от горсовета.

В январе 2018 года вновь был объявлен конкурс, который не состоялся в связи с тем, что было всего два претендента, документы одного из которых так же, как и в прошлый раз, не соответствовали требованиям. После всего исполняющая обязанности городского главы Татьяна Казакова решила самостоятельно назначить начальницей управления образования Анну Лычко, которая ранее работала в Департаменте образования и науки Николаевской облгосадминистрации, и информации о которой на просторах николаевского интернета крайне мало.

«Преступности.НЕТ» пообщались с новоиспеченной начальницей образования горсовета Анной Лычко и узнали, что, по ее мнению, ждет николаевские учебные заведения в связи с новым законом «Об образовании», который вступит в силу уже с начала нового учебного года в 2018, а также о недавних прецедентах, которые были в николаевских школах и в сфере образования в городе.

– До того, как вы перешли на должность начальника Управления образования Николаевского горсовета, Вы работали в Департаменте образования Николаевской областной государственной администрации. По какой причине Вы решили сменить место работы? Возможно, Вас Татьяна Казакова (и.о. городского главы Николаевского горсовета) решила, так скажем, переманить?

– Мне предложили, и я решила согласиться. Это новый этап, смена от тех функциональных обязанностей, которые были в департаменте к более сложным функциональным обязанностям. В первую очередь попробовать работу над новыми обязанностями: в департаменте образования я работала начальником отдела дошкольного и среднего и внешкольного образования, поэтому детские сады, школы, внешкольные учебные учреждения для меня близки. А управление образования Николаевского горсовета – это своеобразная подсистема в системе Николаева. Если в департаменте мы не отвечали конкретно за развитие учебных учреждений, то именно в городе – это формирование оптимальной сети учебных учреждений. В этом состоит одна из особенностей моей работы в облгосадминистрации. Далее это непосредственные отношения в Николаеве для повышения качества образования путем обновления материально-технической базы, как кабинеты природно-математического цикла, лингафонные кабинеты (это специальная аудитория, оборудованная комплексом видео-, аудио- и мультимедийной аппаратуры, позволяющей аудиовизуальным методом создавать оптимальные условия для обучения учащихся навыкам устной иностранной речи, культурой речи родного языка, профессиональным навыкам по специальности, – прим.), которые будете в первую очередь способствовать повышению интереса учеников. Если у ребенка есть интерес – будет результат.

– Но ведь работа в облгосадминистрации охватывает целую область, в то время, как горсовет – только город.

– Если говорить о территории, то да. Но если говорить о полномочиях, которые нам дает закон «Об образовании», «Об органах исполнительной власти», «О местном самоуправлении», то тут абсолютно другие функции. В горсовете намного больше ответственности по сравнению с облгосадминистрацией. Администрация рекомендует, а на местах, согласно с рекомендациями, необходимо все реализовать. Это намного сложнее, потому что за определенными решениями стоят коллективы педагогов, учеников, родителей и общества вообще.

– Какие у Вас первоочередные задачи на новой должности?

– Подготовить те проекты решений для горисполкома, от которых будет зависеть начало учебного года. Это, в первую очередь, закрепление территории обслуживания. согласно с новым законом про образование, те учреждения, которые набирают первый класс, должны осуществлять набор в соответствии с территорией обслуживания. Также готовим проект решения горсовета об утверждении конкурса на занимаемые должности руководителей учреждений среднего общего образования – это то, что предусмотрено новым законом об образовании. Кроме того, горсовет управлению образования дал поручение провести мониторинг образовательных учреждений.

– В чем заключается данный мониторинг?

– Согласно новому закону «Об образовании», мы имеем три типа среднеобразовательных учреждений. В связи с этим, мы должны посмотреть на количество заведений, их наполняемость, использование проектной мощности, наполнение классов, деление классов на группы, соблюдение требований на параллели.

– Вы пришли в горсовет уже после того, как был принят бюджет на 2018 года. Знакомы ли вы уже с ним? Не будет ли сложностей внедрять свои идеи, когда вопросы финансирования уже решены?

– Я хочу сказать, что это был первый этап бюджетного процесса. Сейчас управлением образования предоставлены предложения насчет дополнительного финансирования нашей отрасли, и в дополнительном финансировании предусмотрено, в первую очередь, выделение дополнительных средств из городского бюджета на заработную плату, на подготовку к программе «Новая украинская школа». Нам необходимо закупить новую мебель, соответствующее техническое обеспечение. Кроме того, мы подали соответствующие бюджетные запросы насчет капитального ремонта образовательных заведений: это крыши, замена окон, заборы и другое. Сейчас идет вторая волна бюджетного процесса и третья волна, которая будет уже осенью, и мы уже будем выходить с нашими предложениями, потому что все то, что нужно образовательным учреждениям нельзя предугадать сразу: на все не хватит бюджета – город отвечает не только за образование. И опять-таки прибыль в бюджет поступает на протяжении года.

– Вы только что упомянули заработные платы. Во время отчета за 2017 год, поднимался вопрос о том, что 40 миллионов гривен не хватает на зарплаты учителям, в чем винили управление образования горсовета. Исходя из Вашего ответа на предыдущий вопрос, на данный момент эта проблема решается, так?

– Да, мы подали предложения, чтобы выделить из городского бюджета 40 миллионов гривен. Потом эти предложения будут рассматриваться на постоянных комиссиях городского совета, поскольку будет формироваться внесение изменений в бюджет города. Почему произошла эта нехватка? В декабре 2017 года утвердили форму образовательной субвенции, которая направляется из государственного бюджета городским бюджетам на зарплату медицинским работникам, и эта формула образовательной субвенции построена таким образом, чтобы общее среднее образование финансировалось и из городских бюджетов. В образовательной субвенции абсолютно не предусмотрено разделение классов на группы, при изучении иностранных языков, украинского языка, информатики. И со стороны авторов этой формулы – все ложится на плечи городской власти. Также не учтено, что может увеличиться сеть классов. В Николаеве, по сравнению с прошлым годом, она увеличилась на 44 класса.

– Недавно поднимался вопрос, о том, что учителей заставляют писать заявления на отпуск за собственный счет. При этом администрации школ всячески отрицали этот факт. Вам об этом что-то известно?

– Да, но это не было так, что все учителя брали за свой счет. В какой-то мере это было вынужденно и было не во всех школах. Сами коллективы решали, как им быть: или уменьшить надбавку за престижность, которая выплачивается от 5% до 30% от суммы заработной платы, или идти без сохранения зарплаты. Каждый решал сам как хочет.

Кроме того, тут вышел стык. В декабре только утвердили формулу образовательных субвенций. Если взять 2017 год, учителя получали заработную плату в полной мере, а согласно этой формуле, в декабре с 2017 на 2018 год, нет возможности посреди учебного года пересмотреть разделение классов на группы. У нас дети сели учиться первого сентября и закончат учебный год в мае, поэтому тут и этот момент. Мы будем пересматривать разделение классов на группы, возможно, по наполнению классов. Если бы форму обсуждали раньше, знали бы, что было заложено – мы бы были готовы первого января к этой формуле.

– Какие, по Вашему мнению, в николаевских школах есть наиболее серьезные проблемы?

– Капитальные ремонты, энергосберегающие технологии и отсутствие обновления материально-технической

– Поскольку ранее Вы упомянули уже новый закон «Об образовании», принятый в 2017 году, что можете о нем сказать?

– Хочу сказать, что новый закон «Об образовании» соответствует тем реформам, которые вводит наш центральный орган исполнительной власти – Министерство образования и науки. Если все удастся так, как это запланировало Министерство, то система образования изменится в пользу детей.

– Готовы ли на данный момент николаевские педагоги к изменениям и новому закону?

– Педагоги знают, какие изменения их ожидают и их готовят к этим изменениям. Если говорить о ближайшей перспективе, то есть от 1 сентября 2018 года, то это учителя первых классов.

– Как происходит эта подготовка? Есть ли какие-то курсы для николаевских педагогов на данный момент?

– Однозначно. Министерство образования разработало платформу ЕДР, где наши учителя регистрируются и проходят курсы. Кроме того, наш институт последипломного педагогического образования проводит обучение учителей будущих первоклассников путем так называемой «каскадной» модели повышения квалификации. Она подразумевает под собой такую систему: в Киеве собирают и обучают тренеров, например, два человека из области, которые в столице проходят повышение квалификации, их обучают, как работать с педагогами уже на местах. Тренер приезжает в область и обучает других, а те, в свою очередь, приезжают в город и обучают здесь. И эта модель позволяет охватить всех, и всем будет доведена главная идея, главные принципы, основы, методики и механизмы обучения наших первоклассников.

– И все-таки, как николаевские учителя реагируют на все изменения в системе образования?

– Учителя ждут 1 сентября. До конца этого учебного года все они пройдут повышение квалификации. Наработки некоторые ведутся. На сегодняшний день на сайте Министерства образования, а также николаевского областного института последипломного педагогического образования предоставляются материалы для учителей, которые будут обучать первые классы. Откуда берутся эти материалы? Это материалы тех учреждений, которые в этом году уже принимают участие в пилотном эксперименте касательно внедрения «Новой украинской школы». У нас в каждой области определено по четыре учебных заведения. Всего по Украине их 100. В Николаеве одним из таких заведения является Николаевская специализированная школа 1-3 степени №22. Сейчас учителя первых классов нарабатывают материалы по методологии «Новой украинской школы» для того, чтобы потом эти материалы отправить в институт модернизации содержания образования и там уже все это обобщают, готовят, компонуют для распространения для учителей будущих первоклассников.

– Какие еще школы в Николаевской области принимают участие в этом «пилотном» эксперименте?

– Первомайская школа 1 степени №11, Вознесенская школа 1-3 степеней №8 и Новобугская школа 1-3 степеней №1. Несмотря на то, что там здания аварийное, но начальные классы учатся на базе Новобугзского педагогического училища и эксперимент они так же внедряют и эффективно реализовывают.

– Согласно новому закону, должны создаваться так называемые образовательные округа. Что это из себя представляет, и идет ли речь на данный момент о создании их в Николаеве?

– Сама идея образовательных округов не новая. Она возникла еще в 2007 году. Суть округа – это добровольное объединение учебных заведений и других заведений для обеспечения и удовлетворения культурно-образовательных склонностей и направлений детей. То есть в это добровольное объединение могут входить школы, дома культуры, внешкольные учебные заведения, профессионально-технические заведения, и даже высшие учебные заведения. При этом каждое заведение остается юридическим лицом. Но на основании договора они сотрудничают между собой для достижения конечной цели, которую они перед собой ставят.

– Каким образом учебные заведения, который входят в определенный образовательный округ, будут сотрудничать между собой?

– В первую очередь это взаимопосещение: школьники ходят в детский сад, детский сад – в школу. Если это заведение профессионально-технического образования, то это может быть проведение совместных мероприятий, например, конкурсов. Также школьники смогут изучать определенные предметы на базе профессионально-технического образования. Формы сотрудничества могут быть разные. Министерство внесло изменения в образовательные округа в том смысле, что центром такого округа должно быть опорное заведение. Это то, что у нас сейчас наиболее распространено для сельской местности. Что такое опорное заведение? Это учебное заведение 1-3 степеней, которое должно обеспечивать полное среднее общее образование. То есть на выходе дети должны получить аттестат о полном общем среднем образовании. Это не школы 1-2 степеней. И это заведение может иметь в составе филии, то есть не юридические лица, а как структурные подразделения учебного заведения. Филии не могут иметь ту же степень, что и школа 1-3 степеней. Это, как правило, начальная школа – 1-4 классы. По решению основателя может быть, школа 1-2 степеней, то есть, где обучаются 1-9 классы. Но дети, которые проживают на территории этой филии, подвозятся к опорному заведению. Но это если говорить о сельской местности – там организовывается подвозка учеников путем реализации программы «Школьный автобус». В городе ситуация иная – дети подъезжают к опорному заведению, потому что густота населения и транспортное обеспечение значительно разнятся. На город программа «Школьный автобус» никогда не распространялась даже с начала своего «зарождения» в 2003 году. Касательно филий – они могут осуществлять допрофильную подготовку, то есть готовить детей к обучению в профильной старшей школе. Это касается сельской местности. В городе же количество учеников намного больше, поэтому перед нами так остро вопрос о создании опорных заведений не стоит. Хотя идея интересная, и я думаю, что со временем мы к ней также подойдем.

– В Николаеве создание подобных округов уже начинает внедряться или нет?

– В Николаеве опорных учебных заведений пока что нет. Когда будет обнародован закон «Об общем среднем образовании», мы будем переформатировать сеть наших учебных заведений.

– Согласно этому же закону нельзя, чтобы учителя вели предметы на русском языке. На данный момент возможно проведение занятий либо на украинском языке, либо на языке стран ЕС. Готовы ли к этому учителя?

– На протяжении пяти лет наши учебные заведения должны перейти к условиям нового закона. Это то время, которое нам дается в конечном Положении данного закона. На сегодняшний день у нас уже есть желающие перейти на украинскую систему обучения. Но хочу отметить, что мы будем переходить постепенно. Потому что это прежде всего за собой тянет и другие вопросы. Например, учебники. Сейчас мы заказываем учебники для первого класса. И заказываем мы учебники на украинском для заведений, которые уже определились, что они будут обучать детей именно на государственном языке. Но если определенная школа захочет перейти сразу всей школой на украинский язык, то у нас просто не хватит учебников. Поэтому все будет делаться постепенно для того, чтобы прежде всего предоставлять детям необходимый объем знаний.

Прежде всего, нужно помнить, что мы живем в Украине, где есть свой государственный язык – украинский.

– Также, согласно новому закону, отменены аттестации учебных заведений...

– Действительно, такая форма контроля, как аттестации учебных заведений, отменена. Но вместо этого вводится институционный аудит. За институционный аудит отвечает служба оценки качества образования. Это структура, которая находится в Киеве. На сегодняшний день Государственная служба оценки качества образования планирует создать шесть территориальных подразделений. Они разрабатывают понятие, как институционный аудит, механизмы его работы. Параллельно разрабатывается положение о территориальных структурных подразделениях этой службы и их полномочиях. Соответственно, теперь будут оценивать уровень деятельности заведения, а не проверять и контролировать. При этом оценивать будут люди, которые не финансируют, и не те, которые создали. Таким образом Министерство хочет исключить необъективность, незаангажированность в этом подходе к институционному аудиту.

– Николаевская область и город в какое территориальное структурное подразделений будет входить?

– Пока что проект не обнародовали для общественного обсуждения, но я думаю, что это как правило, будет Южный регион – Одесса, Херсон и Николаев.

– По Вашему мнению, будет ли при таком оценивании коррупция?

– Я думаю, что нет. Более того, я убеждена, что ее там даже не должно быть.

– Кроме этого, в новом законе есть статья о добровольной сертификации учителей.

– На данный момент Положение разрабатывается. Поэтому ожидаем. В этом году у нас еще действует Положение об аттестации педагогических работников, поэтому еще в этом году мы работаем, как раньше. Уже потом, в соответствии с Положением, которое будет утверждено, будем решать.

– Как я понимаю, учитель, который добровольно прошел сертификацию, он получает какую-то мотивацию, например, в виде надбавок.

– Да. Это уже зависит от желания человека пройти эту сертификацию. Но я думаю, что у нас большинство учителей будут готовы добровольно пройти ее.

– Где именно николаевские учителя смогут пройти так называемую сертификацию?

– Опять же, мы ждем Положение. Потому что говорить на местах о том, что разрабатывается в Киеве, достаточно тяжело. Как правило, предоставляется один проект для обсуждения, потом в результате обсуждения вносятся изменения в этот проект, иногда даже кардинальные. А потом еще может быть проект вынесен на обсуждение, после чего снова могут вноситься изменения. Поэтому на сегодняшний момент говорить об этом сложно. Хочется уже иметь на выходе тот документ, в котором будут прописаны все нюансы, которых обычно появляется очень много – не все можно предусмотреть.

– Следующий вопрос о финансировании школ. Теперь учебные заведения могут получать деньги из абсолютно разных источников, включая помощь родителей, благотворительные фонды и т.д.

– Мы говорим о заработной плате или в общем о финансирование учреждения?

– Об учреждениях.

– На сегодняшний день действующим законодательством предусмотрено, что основным источником финансирования являются городской бюджет, помимо этого, могут быть вовлечены средства, которые не запрещены действующим законодательством – это прописано в законе.

– Как, по вашему мнению, обстоит вопрос со школьными фондами?

– На сегодняшний день, школьные фонды проводят свою деятельность согласно действующему законодательству. Они должны действовать так, как того требует действующее законодательство.

Можно сказать, что школьный фонд – это родительские средства, вовлеченные средства конкретного учебного заведения. Это не единственный фонд в учреждении. Фонд создается, например, в дошкольном заведении и дошкольное заведение вместе с родительским комитетом думает на что направить ту или иную сумму. Что первоочередное, что нужно детям. Это определяют исключительно они.

- Если говорить о создании образовательных округов, что, опять же, прописано в новом законе, как это будет реализовано в Николаеве?

– Ранее была территория, которая закреплялась за учебным заведением, но у нас были и школы нового типа, соответственно со старым законом об образовании, которые не имели своей территории обслуживания. Возьмем, например, школу №22, которая набирает детей с первого класса. С этого года в школе № 22 будет своя территория обслуживания. Но пока под это не подпадают гимназии - они не набирают первые классы. В этом году речь идет о наборе в первый класс. Опять-таки Министерство разрабатывает положение о приеме в первые классы, зачислении и отчисление учеников со среднеобразовательных учреждений. В соответствии с этим проектом, отмечу, что это еще не утвержденный проект, предусматривается, что родители должны определиться с общеобразовательным учреждением до 31го мая.

– Питание в школах и детских садах. Недавно у нас был скандал с проведенным тендером, когда выиграла Литовская фирма, которая должна была предоставлять питания для детей.

– Ничего уже страшного на сегодняшний день. Было заседание антимонопольного комитета, поэтому в понедельник, я думаю, мы уже подпишем и с КОПом, где все сроки соблюдены для подписания договора. Заседание антимонопольного комитета признало решение, приняло решение о правильности действий тендерного комитета насчет организации питания. Поэтому, дети имеют возможность нормально питаться.

– Какая по Вашему мнению идеальная модель детского питания?

– Трудно сказать, есть разные модели в Украине. Если взять город Киев, то у них также организация закупки услуг на питание. В городах, как правило, такая модель. На сегодняшний день, законом о образовании, предусмотрено, что учреждение, дошкольное учреждение, может определяться самостоятельно насчет своей финансовой автономии и будет иметь своего бухгалтера или может обеспечиваться централизовано. Подготовлен проект решения исполкома о том, чтобы учреждения до 1го сентября определились насчет финансовой самостоятельности. И как результат, если образовательные учреждения выберут финансовую автономию, таким образом, они будут организовывать питание в столовой.

– Тогда КОП не будет иметь никакого отношения, или все-таки будет?

– Это зависит от руководителей образовательных учреждений.

– На одном из заседаний исполкома было решение о том, чтобы КОП был распорядителем средств, а не управление.

– Разрабатывается проект программы детского питания. Рано еще про что-то говорить, он только на стадии разработки. Есть некоторые моменты и нюансы, сейчас работаем над разработкой собственной модели питания в городе, но как это будет – покажет время.

– И по поводу детских садов. Сейчас около 25 детских садов планируют перейти на самостоятельный бухгалтерский учет и связи с этим самостоятельное питание. Касательно остальных детских садов, я понимаю, что они самостоятельно должны принять решение. По Вашему мнению, как? Или все-таки КОП должен обеспечивать, или лучше, когда сами?

– Я Вам говорила о проекте решения, чтобы заведения сами решили, как они хотят. Те дошкольные заведения, которые отделились, перешли на финансовую автономию, довольны качеством организации питания у себя в детских садах. Право заведений образования выбрать самостоятельно. Это право им дает закон об образовании. Поэтому мы будет руководствоваться действующим законодательством и дадим такое право, чтобы руководители вместе с коллективом определились. Если определяется финансовая автономия, то будет соответствующее решение исполкома о конкретных заведениях, которые переходят на финансовую автономию. Финансовая автономия предусматривает определенный ряд моментов, насчет ведения этой финансовой автономии.

– По поводу репетиторства в школах…

– Репетиторства в стенах школы быть не может.

– То есть, Вы против?

– У нас коммунальные учреждения. У нас учитель получает заработную плату.

– А как с этим бороться, по Вашему мнению?

– Как по мне, это дело налоговой, потому что, прежде всего репетиторы получают доходы наличными, которые налоговая не видит. Я думаю, что должен быть законодательный акт на уровне государства, который будет регулировать подобные вопросы.

Беседовала Виолетта Чех, специально для «Преступности.НЕТ»