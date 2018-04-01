Больше двух тысяч участников, надувная уточка и Дарт Вейдер: в Одессе состоялся парад Юморины

В воскресение, 1 апреля, в Одессе состоялось главное мероприятие Юморины — красочный парад.

Об этом сообщает «Думская».

Издание отмечает, что парад в этом году был масштабней предыдущего. Из участников даже пришлось сформировать две колонны: пешие карнавальщики выстроились на Преображенской, а автоколонна — на Садовой.

По словам организатор Юморины, главы фонда «Холидейз» Елены Орловой, всего в праздничном шествии участвовало почти 2,5 тысячи человек, разделенных на 40 групп по тематикам и костюмам.

- Мы очень переживали из-за погоды. Хорошо, что не было дождя, но ветер, конечно, внес коррективы — едва не сорвал обшивку с некоторых автомобилей, — поведала Орлова. — По словам организатора, в этом году предприниматели оказали очень существенную помощь празднику. Мэрия традиционно взяла на себя техническую поддержку парада и финансирование Комедиады. Все остальное удалось сделать благодаря помощи одесских предпринимателей, за что мы им очень благодарны.

Парад-2018 был очень разнообразным: к традиционным уже кришнаитам, байкерам и свите Дарта Вейдера добавились оркестры, в том числе Нацгвардии. В шествии приняли участие студенты одесских вузов, музыкальные коллективы Города, участники Комедиады и просто раскрепощенные одесситы. Финишировал парад на Приморском бульваре, где его встречал мэр города и члены жюри клоунского фестиваля.